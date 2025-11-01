EKİM AYI TÜİK ENFLASYON ORANLARI 2025: Ekim 2025 Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ekim ayının sonuna gelinirken gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon verisi, maaş hesaplamaları açısından büyük önem taşıyor. Her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, Ekim 2025 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan enflasyon oranı, memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Ekim 2025 enflasyon verisi, 4 aylık zam farkının şekillenmesinde belirleyici olacak. Piyasalar ve milyonlarca vatandaş, "Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak, TÜİK verileri saat kaçta yayımlanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

EKİM 2025 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Ekim 2025 enflasyon rakamları 3 Kasım Pazartesi saat 10:00'da açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.