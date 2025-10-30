İşte 30 Ekim Perşembe elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...





30 Ekim Perşembe günü, İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.





Arnavutköy:





09.00 - 16.00 saatleri arasında Yeşilbayır Mahallesi'nin Cami, Ihlamur, Karaçam, Oğuzhan ve Yeşilbayır sokaklarında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00 - 12.00 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Zahit Sokak; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Alpaydın, Ağahan, Bayhan, Bekiroğlu, Ethem, Galeri, Haznedar, Karakoç, Kazım Karabekir, Meşale, Sekmen ve Özgün sokaklar; Nenehatun Mahallesi Revnak Sokak ile Taşoluk Mahallesi Esenyel Sokak bölgelerinde deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.00 - 18.00 saatleri arasında Anadolu Mahallesi Ay Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar:

09.00 - 17.00 saatleri arasında Gümüşpala Mahallesi'nin Candan, E-5 Yanyol 1 (Londra Asfaltı), Gülizar, Gümüşpala, Hacıkadın, Hacışerif, Oba, Savaş, Seyisoğlu, Türkmen, Çoban Suyu ve Şehit Serhat Önder sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Bağcılar :

09.00 - 17.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi 125. ve 127. sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Bağlar Mahallesi 49. ve 51. sokaklarda da kapsamlı trafo merkezi bakımı uygulanacaktır.

Yenimahalle Mahallesi 1541., 1542. ve Mevlana sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler:

00.00 - 06.00 saatleri arasında Çobançeşme Mahallesi'nin Eren, Kımız, Sanayi, Mithatpaşa ve Sülün sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

09.00 - 17.00 saatleri arasında Kocasinan Merkez Mahallesi Erguvan 1, Koçyiğitler ve Marmara sokaklar ile Soğanlı Mahallesi Kemal Sunal Sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Ayrıca aynı saatlerde Kocasinan Merkez Mahallesi Ardıç, Bayraklı, Hastane, Kamer 1, Karanfil 2, Mahmutbey, Marmara, Mimar Sinan, Naldöken, Pelit, Sancaktar, Çerkez ve Çiçek sokaklarında da bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir:

09.00 - 17.00 saatleri arasında Güvercintepe Mahallesi 1701. Sokak, Görümlü Sokak ve Şehit Polis Erdem Özçelik Sokak bölgelerinde abone/şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Beylikdüzü:

08.00 - 16.00 saatleri arasında Kavaklı Mahallesi Aysu, Deniz Aktaş ve Kosova sokaklarında abone/şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Büyükçekmece:

08.00 - 16.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi Kordonboyu, Münir Özkul ve Müzeyyen Senar sokaklarında abone/şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.00 - 17.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi Atatürk ve Kordonboyu sokakları ile Pınartepe Mahallesi Acar, Atatürk, Aykent, Güvener, Kirazlı, Mercan, Sahil, Sahil Yolu ve Saitpaşa sokaklarında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca 09.00 - 17.00 saatleri arasında Ekinoba Mahallesi Hürriyet Sokak ile Mimar Sinan Merkez Mahallesi Akasya 5, Aydemir, Bahçe, Barbaros 3, Bayar, Bostan 3, Cumhuriyet 2, Cümbüş, Değirmen 4, E5 Londra Asfaltı, Emre 2, Hakan 2, Hürriyet, Murat, Narin, Poyraz, Serdar 2, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Çilekli, Çiçektepe, Özlem 1 ve İnönü 2 sokaklarında da abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.