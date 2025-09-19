Emekli 2025 promosyon rakamları güncellendi: Bankalar rakamları tek tek açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...

Banka emekli promosyonunda emeklilere nakit ödemelere ek olarak, çeşitli koşulları sağlamaları halinde, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da bulunabiliyor. Bu nedenle emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatle incelemesi gerekiyor. Ayrıca promosyon tutarı belirli koşullara bağlı olarak değişebiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?