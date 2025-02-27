EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zam yapılacak mı, zam oranı yüzde kaç olacak?

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerini ve olası zam oranlarını merak ediyor. İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yapılan %50'lik artışla 3.000 TL’ye yükselmişti. 2025 yılında ikramiyeye ne kadar zam yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmezken, ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili son gelişmeler…

1 /7 Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını ve ödeme tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl %50 zamla 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiyeye, 2025 yılında ek bir artış yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması beklenirken, hükümetin ikramiyeye ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor.

2 /7 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine henüz bir zam kararı alınmadı. Mevcut emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor.

3 /7 Bu yıl bayram ikramiyesine herhangi bir zam yapılması durumunda bunun mecliste düzenlemeden geçmesi gerekeceği için en geç Ramazan ayı başında yeni zamlı tutarın açıklanması bekleniyor.

4 /7 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO Emekli bayram ikramiyesi için üç farklı ihtimal ele alınabilir. Geçtiğimiz yılki son 6 aylık enflasyon verisi baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen 15,75'lik oran tutarında bir zam yapılabilir. Bu durumda 3 bin TL olan bayram ikramiyesi 3.472,50 TL'ye yükselir.

5 /7 2024 yılı enflasyon tutarı olan 44,38'lik bir zam yapılması durumunda bayram ikramiyesi 4.331,40 TL'ye yükselebilir.

6 /7 2025 yılı hedef enflasyon tutarı olan % 24'lük enflasyon baz alınması durumunda yeni bayram ikramiyesi tutarı 3.720 TL'ye yükselir.