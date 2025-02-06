Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, arttı mı?

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde 2025 yılı zam beklentisi yükseldi. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75'lik zam sonrası, ikramiye tutarının da artırılıp artırılmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak belirlenen ikramiyeye, bu yıl zam yapılması gündemde. İlgili düzenlemenin Mart ayı öncesinde netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar…
Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin 2025 yılında artırılıp artırılmayacağı merak konusu oldu. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası ikramiyelere de düzenleme yapılması beklenirken, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı yakından takip ediliyor. İşte emekli bayram ikramiyesine ilişkin son gelişmeler…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI, NE KADAR OLUR?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 tutarı, Ocak zammının ardından gündeme geldi. Ancak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine ödenen bayram ikramiyesi zammına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili bilgi veya açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?
Emeklilere 2018 yılı itibarıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor.
Ödeme tarihleri de her bayram öncesinde açıklanıyor ve ikramiyeler tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor.
4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram İkramiyesi tutarı geçtiğimiz yıl artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı. Geçtiğimiz sene emeklilere 2 bayram için toplam olarak 6 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
* Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.