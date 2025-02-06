Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, arttı mı?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin 2025 yılında artırılıp artırılmayacağı merak konusu oldu. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası ikramiyelere de düzenleme yapılması beklenirken, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı yakından takip ediliyor. İşte emekli bayram ikramiyesine ilişkin son gelişmeler…