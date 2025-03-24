Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugünden itibaren ödenmeye başlayacak. 3 bin lira tutarında ikramiye, tahsis numarasına göre emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Peki bin liralık ikramiye farkları ne zaman ödenecek, bayramdan önce verilecek mi? İşte Ayın 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alanların ikramiye alacakları tarih.
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi (4A, 4B, 4C) hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları güne göre farklılık gösterecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere 3 bin TL’lik Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugünden itibaren ödenmeye başlayacak. Peki bin liralık ikramiye farkları ne zaman ödenecek, bayramdan önce verilecek mi? İşte ayın 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alanların ikramiye alacakları tarih.
Maaş ödeme günü 17, 18 ve 19'da olanlara ikramiye ne zaman ödenecek?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detaylar paylaşıldı. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak.
Maaş ödeme günü 20, 21, 22'si olanlara emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli maaşı ödeme günü 23, 24, 25 ve 26'sı olanlar 25 Mart ikramiyelerini alacak.
Maaş ödeme günü 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ikramiye ne zaman ödenecek?
Emekli maaşı ödeme günü 23,24,25,26 olanlar 26 Mart ikramiyeleri ödenecek.
Bağ-Kur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar 27 Mart bayram ikramiyesini alacak.
Emekli Sandığı emeklisi ikramiyeyi ne zaman alacak?
Emekli Sandığı (4c) kasamında aylık alanlar Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alacak.
SGK, Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi bin TL’lik fark ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alınmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada bin liralık farkların kanun teklifinin yasalaştıktan sonra yatırılacağı aktarıldı. Emekli bayram ikramiye tutarının yükselmesine yönelik kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından fark tutarlarının ödemesi yapılacak. Farkların yatırılma tarihine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Bayram ikramiyesi kimler alır?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.
Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre ne kadar ikramiye alacak?
Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.
Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.
Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.
Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.