Emekli maaş zam hesabı değişti: 4 farklı senaryo masaya geldi! Enflasyon farkı ile refah payı hariç 16.985 TL maaş...

Memur ve emekliler için Temmuz ayı kritik bir dönemece dönüştü. Mayıs enflasyonu beklentilerin altında gelirken, zam oranlarına dair tahminler de yön değiştirdi. Yüz binlerce kişi, “Maaşım ne kadar artacak?” sorusuna yanıt ararken, ortaya 4 farklı zam senaryosu çıktı. En düşük emekli maaşından, memur maaş katsayısına kadar tüm kalemler yeniden hesaplandı. Temmuzda kim, ne kadar zam alacak? İşte yeni tabloyla maaş hesapları…