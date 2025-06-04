Emekli maaş zam hesabı değişti: 4 farklı senaryo masaya geldi! Enflasyon farkı ile refah payı hariç 16.985 TL maaş...

Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için kritik eşik aşıldı. TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verisi, zam oranları üzerindeki beklentileri önemli ölçüde değiştirdi. Aylık enflasyonun piyasa tahminlerinin altında kalması, maaş hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı. Gözler şimdi Haziran enflasyonunda. Peki, 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur ve emeklilere yönelik dört farklı zam senaryosu ve en düşük emekli maaşı beklentisi…
Memur ve emekliler için Temmuz ayı kritik bir dönemece dönüştü. Mayıs enflasyonu beklentilerin altında gelirken, zam oranlarına dair tahminler de yön değiştirdi. Yüz binlerce kişi, “Maaşım ne kadar artacak?” sorusuna yanıt ararken, ortaya 4 farklı zam senaryosu çıktı. En düşük emekli maaşından, memur maaş katsayısına kadar tüm kalemler yeniden hesaplandı. Temmuzda kim, ne kadar zam alacak? İşte yeni tabloyla maaş hesapları…
MEMUR VE EMEKLİLER TEMMUZ ZAMMINI BEKLİYOR: 4 SENARYOLU MAAŞ ARTIŞI MASADA
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli için zam hesabında kritik bir eşik daha aşıldı. TÜİK’in duyurduğu rakamlar sonrası 5 aylık zam oranı netleşti. Gözler şimdi Haziran verisinde ve Temmuz zammında…
5 AYLIK ZAM NETLEŞTİ, GÖZLER 6. AYA ÇEVRİLDİ
TÜİK’in mayıs enflasyonunu aylık bazda %1,53, yıllık bazda ise %35,41 olarak açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı %15,09’a, memur ve memur emeklileri için ise %14’e ulaştı. Haziran ayının tamamlanmasıyla zam oranı netlik kazanacak.
PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALAN ENFLASYON ŞAŞIRTTI
Beklentilerin üzerinde gelen önceki aylardan farklı olarak, Mayıs ayı enflasyonu piyasa tahminlerinin oldukça altında gerçekleşti. AA Finans Beklenti Anketi’nde %2,10; Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise %2,36 tahmin edilen aylık enflasyon, %1,53’te kaldı.
HAZİRAN ENFLASYONU İÇİN DÖRT FARKLI SENARYO HAZIR
SGK Müşaviri Emin Yılmaz’a göre, Haziran ayı için 4 farklı senaryo, zam oranlarını şekillendirebilir. Merkez Bankası’nın beklentisi olan %1,77’lik enflasyon gerçekleşirse, ilk 6 aylık TÜFE %17,13 olacak. İşte olası senaryolar:
Haziran enflasyonu %0,50 olursa: Zam oranı %15,67
%1,00 olursa: Zam oranı %16,24
%1,50 olursa: Zam oranı %16,81
%2,00 olursa: Zam oranı %17,39
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME DEVREDE
2025 yılı 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerine yılın ilk yarısı için %6 zam öngörülüyor. Bunun üzerine gelecek enflasyon farkıyla zam oranı belirleniyor. İşte dört farklı senaryoya göre oluşacak zam oranları:
Haziran enflasyonu %0,50 olursa: Toplam zam %14,58
%1,00 olursa: %15,14
%1,50 olursa: %15,71
%2,00 olursa: %16,28
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yapılacak zamla birlikte, halihazırda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının da artması bekleniyor. Zam oranlarına göre bu maaşın 16.736 TL ile 16.985 TL arasında değişmesi bekleniyor. Ancak kök maaş düzenlemesi yapılmadığı sürece, bu artış için ilave yasal düzenleme gerekiyor.
HAZİRAN VERİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Önümüzdeki günlerde açıklanacak Haziran enflasyonu, hem memurlar hem de emekliler için nihai zammı ortaya koyacak. Merkez Bankası’nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi güncellendikçe, zam beklentileri de yeniden şekillenecek.