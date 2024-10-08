Emekli maaşı tutarı sorgulama çizelgesi ile yıl sonu yaklaşırken hesaplamalar başladı. SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım soruları, 2024 ve 2025 yılları içerisinde emeklilik dilekçelerini vermeye hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 4A ve 4B maaş farkı dolayısıyla kimi vatandaş yıl sonunda emekli olmak istiyor. 3 aylık enflasyon sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşında son durum!
Emekli maaş zammı için hesaplamalar başladı. Milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda alacakları maaş için 3 aylık enflasyon farkı ile güncel fiyatlara odaklandı. TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu verilere göre enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak belirlendi. 2025 Ocak maaş zammı için 2024 yılının son altı aylık enflasyon farkı etkili olacak. Peki, Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplamalarında son durum
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Yaklaşık 16 milyon SSK emeklisi, Bağ-Kur emeklisi ve dul yetim maaşı alanlar Ocak ayında yeni ücret artışlarını görecek. Bu artışlar 6 aylık enflasyon verisiyle belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun üzerine de 6 aylık enflasyondan oluşan fark eklenecek.
REFAH PAYI GÜNDEMDE OLACAK MI?
Fark hesaplanırken Temmuz'da yapılan yüzde 10 oranındaki toplu sözleşme artışı baz alınacak. Burada ayrıca hükümetin Ocak ayında ek bir artış yapması yani bir refah payı uygulaması da söz konusu olabilecek. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emeklilerin ve memurların refah payı hariç yeni enflasyon artışları şöyle olacak:
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60’ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100’ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100’ü, gelişme hızının yüzde 30’u alınıyor."
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU
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