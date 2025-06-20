EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMALARI 2025: Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MAYIS AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.