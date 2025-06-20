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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMALARI 2025: Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMALARI 2025: Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

09:2720/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, gözünü TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisine çevirdi. Beş aylık enflasyon farkının netleşmesiyle zam oranlarına ilişkin ilk tahminler ortaya çıkarken, 6 aylık verinin tamamlanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları kesinleşecek. Şimdiden yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki 2025 Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı için kritik süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 5 aylık enflasyon verisi sonrasında, emekli maaş zammına dair tahminler şekillendi. 6 aylık verinin tamamlanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak artış netleşecek. Peki, 2025 Temmuz ayında en düşük emekli aylığı kaç liraya yükselecek?

MAYIS AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminler doğrultusunda 5 aylık enflasyon farkı ile beraber en düşük emekli maaşı 14 469 liradan yüzde 15,10 zamla 16 bin 653 liraya kadar yükselecek.

 Toplam enflasyon: Yüzde 15.10

 Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 8.58

 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

 Toplam kümülatif zam: Yüzde 14.01

Öte yandan haziran ayı için enflasyon tahmin yüzde 1,70 olarak açıklandı. Tüm tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon oranları şu şekilde olacak:

 Ocak: 5.03

 Şubat: 2.27

 Mart: 2.46

Nisan: 3

 Mayıs: 2,2

 Haziran: 1,70

Bu rakamlara göre 6 aylık enflasyon farkı için yapılan hesaplama da değişecek.

Toplam enflasyon: %17,82

 Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %11.16

 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

 Toplam kümülatif zam: Yüzde %16.72

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