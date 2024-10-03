EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK 3 aylık yeni oranı açıkladı: 12.500 TL altı üstü alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı Ocak zammı için büyük bir heyecanla bekleyişte. Yeni yılın gelmesiyle birlikte maaşlarına yapılacak artışı merak eden emekliler, enflasyon verilerine göre maaşlarına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı, memurlarda olduğu gibi enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Perşembe günü açıklanan enflasyon oranları ile birlikte maaş hesaplamaları yenilendi.

1 /20 Bu yıl kök aylıkları %86,16 oranında artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 Ocak zammı için büyük bir merakla beklemeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan zamlarla emekli maaşlarında önemli bir iyileştirme gerçekleşmişti, ancak emekliler şimdiden yeni yılda maaşlarına gelecek zammı heyecanla bekliyor. Ocak ayında yapılacak zam, memurlar ve emekliler için yine enflasyon verilerine göre belirlenecek.

2 /20 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ÇIKTI? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında enflasyon yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Daha önce Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,23 ve Ağustos ayında yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Bu sonuçlarla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon oranının ilk 3 ayındaki toplam artış yüzde 8,92 oldu. Emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için geri kalan 3 ayın enflasyon verileri de merakla bekleniyor.

3 /20 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'te alacakları maaş zammı, enflasyon oranlarına göre belirleneceği için büyük bir merak konusu. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen toplam yüzde 5.78'lik enflasyon verisi, zam oranlarının şekillenmesine zemin hazırlarken, gözler şimdi Perşembe günü açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte, 2023'ün ikinci yarısında biriken enflasyon farkı daha netleşecek ve Ocak 2024 zammı için beklentiler somutlaşacak.

4 /20 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışları, Temmuz-Aralık döneminde oluşan enflasyon farkına göre yapılacak. İlk iki ayda yüzde 5.78'lik birikmiş enflasyon oranı sonrası, Eylül ayıyla birlikte zam oranının netleşmesi bekleniyor. Ekonomistler, Ocak zammının yüzde 40'a kadar çıkabileceğini öngörüyor. Enflasyon oranlarının yanı sıra hükümetin vereceği refah payı da emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olacak.

5 /20 OVP ve Anket Sonuçları Işığında Ocak Zammı Tahminleri Ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları hem Orta Vadeli Program (OVP) hem de çeşitli anket sonuçlarından gelmeye başladı. OVP'de 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor.

6 /20 Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14 olarak belirlendi. Bu tahmin gerçekleşirse, emeklilerin zam oranı yüzde 14.76'ya yükselecek.

7 /20 Son olarak, Finansal Kurumlar Birliği'nin Eylül ayı bülteninde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.24 olarak açıklandı. Bu tahmin doğrultusunda emeklilerin zam oranı yüzde 16.43'e kadar çıkabilir.

8 /20 Gerek OVP gerekse anket verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki zam oranı yüzde 13.44 ile 16.43 arasında değişecek gibi görünüyor.

9 /20 İşte %8,92 oranında zam uygulanmış yeni maaşlar: Güncel maaş: 12.500 TL Zamlı maaş: 13.615 TL Güncel maaş: 12.600 TL Zamlı maaş: 13.724 TL Güncel maaş: 12.700 TL Zamlı maaş: 13.833 TL Güncel maaş: 12.800 TL Zamlı maaş: 13.942 TL

10 /20 Güncel maaş: 12.900 TL Zamlı maaş: 14.051 TL Güncel maaş: 13.000 TL Zamlı maaş: 14.160 TL Güncel maaş: 13.100 TL Zamlı maaş: 14.269 TL Güncel maaş: 13.200 TL Zamlı maaş: 14.377 TL

11 /20 Güncel maaş: 13.400 TL Zamlı maaş: 14.595 TL Güncel maaş: 13.500 TL Zamlı maaş: 14.704 TL Güncel maaş: 13.600 TL Zamlı maaş: 14.813 TL Güncel maaş: 13.700 TL Zamlı maaş: 14.922 TL

12 /20 Güncel maaş: 13.800 TL Zamlı maaş: 15.031 TL Güncel maaş: 13.900 TL Zamlı maaş: 15.140 TL Güncel maaş: 14.000 TL Zamlı maaş: 15.249 TL Güncel maaş: 14.100 TL Zamlı maaş: 15.358 TL

13 /20 Güncel maaş: 14.200 TL Zamlı maaş: 15.467 TL Güncel maaş: 14.300 TL Zamlı maaş: 15.576 TL Güncel maaş: 14.400 TL Zamlı maaş: 15.684 TL Güncel maaş: 14.500 TL Zamlı maaş: 15.793 TL

14 /20 Güncel maaş: 14.600 TL Zamlı maaş: 15.902 TL Güncel maaş: 14.700 TL Zamlı maaş: 16.011 TL Güncel maaş: 14.800 TL Zamlı maaş: 16.120 TL Güncel maaş: 14.900 TL Zamlı maaş: 16.229 TL

15 /20 Güncel maaş: 15.000 TL Zamlı maaş: 16.338 TL Güncel maaş: 15.500 TL Zamlı maaş: 16.883 TL Güncel maaş: 16.000 TL Zamlı maaş: 17.427 TL Güncel maaş: 16.500 TL Zamlı maaş: 17.972 TL

16 /20 Güncel maaş: 17.000 TL Zamlı maaş: 18.516 TL Güncel maaş: 17.500 TL Zamlı maaş: 19.061 TL Güncel maaş: 18.000 TL Zamlı maaş: 19.606 TL Güncel maaş: 19.000 TL Zamlı maaş: 20.695 TL Güncel maaş: 20.000 TL Zamlı maaş: 21.784 TL

17 /20 Güncel maaş: 21.000 TL Zamlı maaş: 22.873 TL Güncel maaş: 22.000 TL Zamlı maaş: 23.962 TL Güncel maaş: 23.000 TL Zamlı maaş: 25.052 TL Güncel maaş: 24.000 TL Zamlı maaş: 26.141 TL Güncel maaş: 25.000 TL Zamlı maaş: 27.230 TL

18 /20 Güncel maaş: 26.000 TL Zamlı maaş: 28.319 TL Güncel maaş: 27.000 TL Zamlı maaş: 29.408 TL Güncel maaş: 28.000 TL Zamlı maaş: 30.498 TL Güncel maaş: 29.000 TL Zamlı maaş: 31.587 TL Güncel maaş: 30.000 TL Zamlı maaş: 32.676 TL

19 /20 Güncel maaş: 31.000 TL Zamlı maaş: 33.765 TL Güncel maaş: 32.000 TL Zamlı maaş: 34.854 TL Güncel maaş: 33.000 TL Zamlı maaş: 35.944 TL Güncel maaş: 34.000 TL Zamlı maaş: 37.033 TL Güncel maaş: 35.000 TL Zamlı maaş: 38.122 TL

