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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK 3 aylık yeni oranı açıkladı: 12.500 TL altı üstü alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK 3 aylık yeni oranı açıkladı: 12.500 TL altı üstü alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi...

09:183/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı Ocak zammı için büyük bir heyecanla bekleyişte. Yeni yılın gelmesiyle birlikte maaşlarına yapılacak artışı merak eden emekliler, enflasyon verilerine göre maaşlarına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı, memurlarda olduğu gibi enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Perşembe günü açıklanan enflasyon oranları ile birlikte maaş hesaplamaları yenilendi.

Bu yıl kök aylıkları %86,16 oranında artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 Ocak zammı için büyük bir merakla beklemeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan zamlarla emekli maaşlarında önemli bir iyileştirme gerçekleşmişti, ancak emekliler şimdiden yeni yılda maaşlarına gelecek zammı heyecanla bekliyor. Ocak ayında yapılacak zam, memurlar ve emekliler için yine enflasyon verilerine göre belirlenecek.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında enflasyon yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Daha önce Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,23 ve Ağustos ayında yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Bu sonuçlarla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon oranının ilk 3 ayındaki toplam artış yüzde 8,92 oldu. Emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için geri kalan 3 ayın enflasyon verileri de merakla bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'te alacakları maaş zammı, enflasyon oranlarına göre belirleneceği için büyük bir merak konusu. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen toplam yüzde 5.78'lik enflasyon verisi, zam oranlarının şekillenmesine zemin hazırlarken, gözler şimdi Perşembe günü açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte, 2023'ün ikinci yarısında biriken enflasyon farkı daha netleşecek ve Ocak 2024 zammı için beklentiler somutlaşacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışları, Temmuz-Aralık döneminde oluşan enflasyon farkına göre yapılacak. İlk iki ayda yüzde 5.78'lik birikmiş enflasyon oranı sonrası, Eylül ayıyla birlikte zam oranının netleşmesi bekleniyor. Ekonomistler, Ocak zammının yüzde 40'a kadar çıkabileceğini öngörüyor. Enflasyon oranlarının yanı sıra hükümetin vereceği refah payı da emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olacak.

OVP ve Anket Sonuçları Işığında Ocak Zammı Tahminleri

Ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları hem Orta Vadeli Program (OVP) hem de çeşitli anket sonuçlarından gelmeye başladı. OVP'de 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14 olarak belirlendi. Bu tahmin gerçekleşirse, emeklilerin zam oranı yüzde 14.76'ya yükselecek.

Son olarak, Finansal Kurumlar Birliği'nin Eylül ayı bülteninde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.24 olarak açıklandı. Bu tahmin doğrultusunda emeklilerin zam oranı yüzde 16.43'e kadar çıkabilir.

Gerek OVP gerekse anket verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki zam oranı yüzde 13.44 ile 16.43 arasında değişecek gibi görünüyor.

İşte %8,92 oranında zam uygulanmış yeni maaşlar:

Güncel maaş: 12.500 TL

Zamlı maaş: 13.615 TL

Güncel maaş: 12.600 TL

Zamlı maaş: 13.724 TL

Güncel maaş: 12.700 TL

Zamlı maaş: 13.833 TL

Güncel maaş: 12.800 TL

Zamlı maaş: 13.942 TL

Güncel maaş: 12.900 TL

Zamlı maaş: 14.051 TL

Güncel maaş: 13.000 TL

Zamlı maaş: 14.160 TL

Güncel maaş: 13.100 TL

Zamlı maaş: 14.269 TL

Güncel maaş: 13.200 TL

Zamlı maaş: 14.377 TL

Güncel maaş: 13.400 TL

Zamlı maaş: 14.595 TL

Güncel maaş: 13.500 TL

Zamlı maaş: 14.704 TL

Güncel maaş: 13.600 TL

Zamlı maaş: 14.813 TL

Güncel maaş: 13.700 TL

Zamlı maaş: 14.922 TL

Güncel maaş: 13.800 TL

Zamlı maaş: 15.031 TL

Güncel maaş: 13.900 TL

Zamlı maaş: 15.140 TL

Güncel maaş: 14.000 TL

Zamlı maaş: 15.249 TL

Güncel maaş: 14.100 TL

Zamlı maaş: 15.358 TL

Güncel maaş: 14.200 TL

Zamlı maaş: 15.467 TL

Güncel maaş: 14.300 TL

Zamlı maaş: 15.576 TL

Güncel maaş: 14.400 TL

Zamlı maaş: 15.684 TL

Güncel maaş: 14.500 TL

Zamlı maaş: 15.793 TL

Güncel maaş: 14.600 TL

Zamlı maaş: 15.902 TL

Güncel maaş: 14.700 TL

Zamlı maaş: 16.011 TL

Güncel maaş: 14.800 TL

Zamlı maaş: 16.120 TL

Güncel maaş: 14.900 TL

Zamlı maaş: 16.229 TL

Güncel maaş: 15.000 TL

Zamlı maaş: 16.338 TL

Güncel maaş: 15.500 TL

Zamlı maaş: 16.883 TL

Güncel maaş: 16.000 TL

Zamlı maaş: 17.427 TL

Güncel maaş: 16.500 TL

Zamlı maaş: 17.972 TL

Güncel maaş: 17.000 TL

Zamlı maaş: 18.516 TL

Güncel maaş: 17.500 TL

Zamlı maaş: 19.061 TL

Güncel maaş: 18.000 TL

Zamlı maaş: 19.606 TL

Güncel maaş: 19.000 TL

Zamlı maaş: 20.695 TL

Güncel maaş: 20.000 TL

Zamlı maaş: 21.784 TL

Güncel maaş: 21.000 TL

Zamlı maaş: 22.873 TL

Güncel maaş: 22.000 TL

Zamlı maaş: 23.962 TL

Güncel maaş: 23.000 TL

Zamlı maaş: 25.052 TL

Güncel maaş: 24.000 TL

Zamlı maaş: 26.141 TL

Güncel maaş: 25.000 TL

Zamlı maaş: 27.230 TL

Güncel maaş: 26.000 TL

Zamlı maaş: 28.319 TL

Güncel maaş: 27.000 TL

Zamlı maaş: 29.408 TL

Güncel maaş: 28.000 TL

Zamlı maaş: 30.498 TL

Güncel maaş: 29.000 TL

Zamlı maaş: 31.587 TL

Güncel maaş: 30.000 TL

Zamlı maaş: 32.676 TL

Güncel maaş: 31.000 TL

Zamlı maaş: 33.765 TL

Güncel maaş: 32.000 TL

Zamlı maaş: 34.854 TL

Güncel maaş: 33.000 TL

Zamlı maaş: 35.944 TL

Güncel maaş: 34.000 TL

Zamlı maaş: 37.033 TL

Güncel maaş: 35.000 TL

Zamlı maaş: 38.122 TL


Güncel maaş: 36.000 TL

Zamlı maaş: 39.211 TL

Güncel maaş: 37.000 TL

Zamlı maaş: 40.300 TL

Güncel maaş: 38.000 TL

Zamlı maaş: 41.390 TL

Güncel maaş: 39.000 TL

Zamlı maaş: 42.479 TL

Güncel maaş: 40.000 TL

Zamlı maaş: 43.568 TL

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