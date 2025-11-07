Emekli maaş zammında son dakika! MB’den yeni oran geldi: SSK, Bağkur, EYT ne kadar zam alacak?

EKONOMİSTLERİN ANKETLERİNDEKİ BEKLENTİLER

Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre ekonomistler 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31,77 olarak tahmin etti. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranının yüzde 12,94 seviyesinde olacağına işaret etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan 28 ekonomistin ortalaması yüzde 31,93 olurken, bu orana göre zam oranı yüzde 13,08 olarak hesaplandı.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) anketinde ise yüzde 31,99’luk TÜFE tahminiyle emeklilerin artış oranı yüzde 13,13 olarak öngörüldü.