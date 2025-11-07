Emekli maaş zammında son dakika! MB’den yeni oran geldi: SSK, Bağkur, EYT ne kadar zam alacak?

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için yeni veriler tabloyu netleştirmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamıyla birlikte 2025’in ikinci 6 aylık dönemine ait dört aylık veri belli oldu. Temmuz-Ekim arasındaki enflasyon yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden aynı oranda zam farkı oluştu. Gözler Kasım ve Aralık enflasyonuna çevrildi.
Emekliye yeni yıl zammında kritik veri açıklandı! TÜİK’in Ekim enflasyonunu duyurmasıyla birlikte, 4 aylık oran yüzde 10,25’e ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammının ilk sinyali gelmiş oldu. Artık gözler yılın son iki enflasyon verisine çevrildi.
MERKEZ BANKASI 2025 ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Banka Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında yaptığı açıklamada, “2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile 33 aralığında olacağını öngörüyoruz” dedi.
EMEKLİ ZAMLARI İÇİN YENİ ARALIK ORTAYA ÇIKTI
Merkez Bankası’nın tahminine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda, 2025’in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,28 olacak. Enflasyonun yüzde 33 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,99’a kadar çıkabilecek.
Buna göre emekliler için zam aralığı yüzde 12,28 ile yüzde 13,99 arasında bekleniyor.
EKONOMİSTLERİN ANKETLERİNDEKİ BEKLENTİLER
Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre ekonomistler 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31,77 olarak tahmin etti. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranının yüzde 12,94 seviyesinde olacağına işaret etti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan 28 ekonomistin ortalaması yüzde 31,93 olurken, bu orana göre zam oranı yüzde 13,08 olarak hesaplandı.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) anketinde ise yüzde 31,99’luk TÜFE tahminiyle emeklilerin artış oranı yüzde 13,13 olarak öngörüldü.
TABAN AYLIKTA YENİ SEVİYE BEKLENTİSİ
Emekliler, kesin zam oranını Ocak ayı başında öğrenecek. Bununla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığında da artış yapılması bekleniyor. En güçlü senaryo, 6 aylık enflasyon oranının taban aylıklara da yansıtılması yönünde.
Bu durumda, Merkez Bankası’nın tahminine göre en düşük emekli maaşı 16.881 TL’den, 18.954 TL ile 19.243 TL aralığına yükselecek.
Mevcut maaşı 16.881 TL olan bir emeklinin yeni maaşı, yüzde 12,28 zamla 18.954 TL, yüzde 13,99 zamla 19.243 TL olacak.
Mevcut maaşı 17.000 TL olanın maaşı, yüzde 12,28 artışla 19.088 TL, yüzde 13,99 zamla 19.378 TL’ye çıkacak.
17.500 TL maaş alan emekli için yeni tutar, yüzde 12,28 zamda 19.649 TL, yüzde 13,99 zamda 19.948 TL olacak.
18.000 TL maaş alanın ödemesi, yüzde 12,28 artışla 20.210 TL, yüzde 13,99 zamla 20.518 TL’ye yükselecek.
19.000 TL maaş alan emekli, yüzde 12,28 zamla 21.333 TL, yüzde 13,99 artışla 21.658 TL alacak.
20.000 TL maaş için yeni tutar, yüzde 12,28 zamla 22.456 TL, yüzde 13,99 zamla 22.798 TL olacak.
21.000 TL maaş alanlar, yüzde 12,28 artışla 23.579 TL, yüzde 13,99 zamla 23.938 TL alacak.
22.000 TL maaş için yeni tutar, yüzde 12,28 zamla 24.702 TL, yüzde 13,99 zamla 25.078 TL olacak.
23.000 TL maaş alan emeklinin ödemesi, yüzde 12,28 artışla 25.824 TL, yüzde 13,99 zamla 26.218 TL’ye çıkacak.
24.000 TL maaş alanlar, yüzde 12,28 zamla 26.947 TL, yüzde 13,99 artışla 27.358 TL alacak.
25.000 TL maaş için yeni ödeme, yüzde 12,28 zamla 28.070 TL, yüzde 13,99 zamla 28.498 TL olacak.
26.000 TL maaş alan emekli, yüzde 12,28 artışla 29.193 TL, yüzde 13,99 zamla 29.637 TL maaş alacak.
27.000 TL maaş için yeni tutar, yüzde 12,28 zamla 30.316 TL, yüzde 13,99 zamla 30.777 TL olacak.
28.000 TL maaş alanın ödemesi, yüzde 12,28 artışla 31.438 TL, yüzde 13,99 zamla 31.917 TL seviyesine yükselecek.
29.000 TL maaş için yeni tutar, yüzde 12,28 zamla 32.561 TL, yüzde 13,99 zamla 33.057 TL olacak.
30.000 TL maaş alan emekli, yüzde 12,28 artışla 33.684 TL, yüzde 13,99 zamla 34.197 TL alacak.
31.000 TL maaş alanın ödemesi, yüzde 12,28 zamla 34.807 TL, yüzde 13,99 zamla 35.337 TL’ye çıkacak.
32.000 TL maaş için yeni tutar, yüzde 12,28 zamla 35.930 TL, yüzde 13,99 artışla 36.477 TL olacak.
33.000 TL maaş alan emekli, yüzde 12,28 zamla 37.052 TL, yüzde 13,99 zamla 37.617 TL alacak.
34.000 TL maaş alanın ödemesi, yüzde 12,28 artışla 38.175 TL, yüzde 13,99 zamla 38.757 TL’ye yükselecek.
35.000 TL maaş alan emekli için yeni tutar, yüzde 12,28 zamla 39.298 TL, yüzde 13,99 zamla 39.897 TL olacak.
36.000 TL maaş için ödeme, yüzde 12,28 zamla 40.421 TL, yüzde 13,99 artışla 41.036 TL olacak.