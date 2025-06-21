EMEKLİ PROMOSYON GÜNCEL MİKTARLAR: Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte bankaların açıklamaları

Emekli promosyonlarında güncelleme! Bankalar Haziran 2025 itibarıyla yeni rakamlarını açıkladı. Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren milyonlarca emekli için promosyon ödemeleri yeniden düzenlendi. Kamu ve özel bankalar arasında artan rekabetle birlikte bazı özel bankalar, promosyon tutarlarını ek kampanyalarla birlikte 27 bin TL’ye kadar yükseltti. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler başvurularını nasıl yapabilir, sorgulama işlemleri nereden gerçekleşiyor?

1 /6 Emekliye promosyon müjdesi! Rakamlar 27 bin TL’ye dayandı. Haziran 2025 itibarıyla bankalar promosyon yarışına girdi. Üç yıl taahhütle maaşını taşıyan emeklilere özel kampanyalar güncellenirken, gözler “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusuna çevrildi. İşte detaylar…

2 /6 VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

3 /6 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

4 /6 HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

5 /6 YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 15 Nisan 2025 – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.