Emekli promosyonları yeniden değişti: Emekli banka promosyonu 2025 Haziran! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşı alan vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon tutarları Haziran ayıyla birlikte değişti. Üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emeklilere 8.000 TL’ye kadar çıkan nakit ödemeler yapılabiliyor. Ziraat, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi, Denizbank ve diğer bankalar arasındaki rekabet artarken, en avantajlı teklif merak konusu oldu.