Emekli temmuz zammında yeni ipucu şekillendi: En düşük 17.053 TL emekli maaşı için açıklama geldi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammına ilişkin yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak Finansal Kurumlar Birliği tarafından yayımlanan beklenti anketi, 6 aylık enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyon içeriyor. Açıklanan veriler doğrultusunda emekli maaşlarında beklenen artış oranı da yeniden şekillendi. Peki, Temmuz 2025’te emekli maaşları ne kadar artacak?
Temmuz ayında emekliler ne kadar zam alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek zam oranı yaklaşırken, Finansal Kurumlar Birliği’nin anketi maaş artışı beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Ekonomistlerin tahminleri zam oranlarını nasıl etkiledi? İşte Temmuz zammına ilişkin son beklentiler…
TEMMUZ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Milyonlarca memur ve emekli için maaş artışlarında kritik viraj yaklaştı. 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının ilk yarısına ait 6 aylık TÜFE oranı netleşecek. Böylece SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zammı kesinlik kazanacak.
5 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ, SIRA HAZİRAN VERİSİNDE
TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden aynı oranda maaş artışını garantilerken, memurlar için de yüzde 8,58 oranında enflasyon farkı oluştu.
Memurlar ve memur emeklileri, bu farka ek olarak toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik artışla birlikte Temmuz zammında şimdilik yüzde 14 seviyesine ulaşmış durumda.
ANKET TAHMİNİNE GÖRE ZAM DAHA DA YÜKSELEBİLİR
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Haziran ayı beklenti raporu yayımlandı. Buna göre, Haziran enflasyonu için piyasa tahmini yüzde 2,19 olarak belirlendi. Bu oranın gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,61’e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak Temmuz zammı da yüzde 17,61 olacak.
MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI YÜZDE 10’A YAKLAŞIYOR
Anket tahminleri gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,95'e yükselecek. Bu fark, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamla birleştiğinde toplam artış oranı yüzde 16,50’ye ulaşacak. Bu hesapla birlikte en düşük memur maaşı 43.726 TL’den 50.940 TL’ye, memur emeklisinin aylığı ise 19.617 TL’den 22.854 TL’ye yükselecek.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Zamlı memur maaşları 15 Temmuz’da hesaplara yatırılacak. Memur emeklileri ise ay içerisinde zam farkını ayrıca alacak. Emekli maaşlarında taban ücretin artırılıp artırılmayacağı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı değerlendirmeler sonrasında netleşecek. Hâlihazırda ek ödeme dahil 14.469 TL olan taban maaşta artış beklentisi masada.
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK TÜİK VERİSİNDE
Zam oranlarının kesinleşmesi için TÜİK’in açıklayacağı Haziran enflasyon verisi büyük önem taşıyor. 6 aylık veri tamamlandığında maaşlara yapılacak artış oranı netleşecek. Bu artış, hem emeklilerin kök aylıklarını hem de ek ödemeleri doğrudan etkileyecek. Ayrıca zam sonrası düşük maaş alan emekliler için ilave iyileştirme olup olmayacağı da 3 Temmuz sonrasında netlik kazanacak.