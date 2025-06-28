Emekli temmuz zammında yeni ipucu şekillendi: En düşük 17.053 TL emekli maaşı için açıklama geldi

ANKET TAHMİNİNE GÖRE ZAM DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Haziran ayı beklenti raporu yayımlandı. Buna göre, Haziran enflasyonu için piyasa tahmini yüzde 2,19 olarak belirlendi. Bu oranın gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,61’e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak Temmuz zammı da yüzde 17,61 olacak.