Emekliler için ücretler güncellendi: 24 bin TL'ye ulaştı: 14 milyon SSK, Bağ-Kur'lu ve Emekli Sandığı için...

Ekim ayıyla birlikte bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı hız kazandı. Bankaların sunduğu promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükselirken, maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen 14 milyon emekli en yüksek promosyon ödemelerini araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankalar, emekli promosyonlarını güncelleyerek yeni kampanyalarını duyurdu. Peki, hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor ve ne kadar ödüyor? İşte ekim ayına özel güncel kampanyalar...

1 /15 Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar, Ekim ayı promosyon ödemeleriyle ilgili araştırmalarına hız verdi. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabet arttıkça, promosyon tutarları da yükseldi. Bankalar, emekliler için cazip teklifler sunarken promosyon ödemeleri 24 bin TL'ye kadar çıktı. İşte Ekim ayı için güncel banka promosyonları ve fırsatlar...

2 /15 BANKA PROMOSYONU İÇİN REKABET KIZIŞTI Emekli banka promosyonları üzerinde araştırmalar yoğunlaştırıldı. Emekli promosyonu için tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklanmasının ardından emekliler, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın da içerisinde yer aldığı 13 banka promosyonu üzerine aratmalar gerçekleştirirken bankalarda ekim ayı güncel emekli promosyon kampanyaları için son detayları açıkladı.

3 /15 HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu. İşte 2024 Ekim ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri; ING BANK SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

4 /15 YAPI KREDİ Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri; 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL, 20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

5 /15 GARANTİ BANKASI Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

6 /15 HALKBANK Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

7 /15 VAKIFBANK Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı. 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

8 /15 FİBABANKA T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır. Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir: 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

9 /15 QNB FİNANSBANK 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz. Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

10 /15 İŞ BANKASI Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

11 /15 TÜRKİYE FİNANS Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül! SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere; 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

12 /15 AKBANK SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı! Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

13 /15 DENİZBANK Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon! 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor. Maaş Tutarı - Standart Promosyon 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.

14 /15 ŞEKERBANK Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı: 0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL, 10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL, 15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL, 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.