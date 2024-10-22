Emekliye ödenecek ücretler güncellendi: 12.500 TL ve üstü maaş alanlar dikkat! 14 milyon SSK, Bağ-Kur'lu ve Emekli Sandığı için...

Ekim ayıyla birlikte bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı hız kazandı. Bankaların sunduğu promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükselirken, maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen 14 milyon emekli en yüksek promosyon ödemelerini araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankalar, emekli promosyonlarını güncelleyerek yeni kampanyalarını duyurdu. Peki, hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor ve ne kadar ödüyor? İşte ekim ayına özel güncel kampanyalar...