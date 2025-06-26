Emekliye %17.61 enflasyon farkı hesabı yeniledi! Emeklinin Temmuz maaş tahmini değişti: Taban maaş düzenlemesi ile 17.053TL...

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım devam ederken, yeni ipuçları da gelmeye başladı. Finansal Kurumlar Birliği'nin yayımladığı son anket sonuçları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen artış oranlarında değişiklik yaratabilecek tahminleri gündeme taşıdı. Peki Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

1 /12 Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Bekleyiş sürerken, Finansal Kurumlar Birliği’nden gelen son anket emekli maaşlarına yapılacak artış oranı için yeni bir ipucu sundu. Temmuz ayının yaklaşmasıyla zam oranlarına dair beklentiler şekilleniyor. Peki, emekliler ne kadar zam alacak?

2 /12 EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI: ENFLASYON ORANI YÜZDE 17,61’E YAKLAŞTI Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışını merakla bekliyor. 2025 yılının ilk beş aylık enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanırken, şimdiden oluşan zam oranı yüzde 15’in üzerine çıktı.

3 /12 5 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU TÜİK’in yayımladığı verilere göre; Ocak: %5,03 Şubat: %2,27 Mart: %2,46 Nisan: %3,00 Mayıs: %1,53 Bu oranlarla birlikte Ocak-Mayıs dönemi toplam enflasyonu %15,09 olarak kayıtlara geçti. Bu da Temmuz zammı için şimdiden netleşen enflasyon farkı anlamına geliyor.

4 /12 HAZİRAN BEKLENTİSİ ZAM ORANINI ARTIRABİLİR Finansal Kurumlar Birliği’nin İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa hazırladığı FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Haziran ayı beklenti raporunu yayımladı. Raporda Haziran enflasyon beklentisi %2,19 olarak öne çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon %17,61 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda artış alacak.

5 /12 KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK Zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonuyla kesinleşecek. TÜİK’in açıklayacağı bu veri sonrasında: Kök aylıklar, Ek ödeme tutarları, En düşük emekli maaşı, yeniden hesaplanacak. Aynı zamanda, şu an için 14.469 TL olan taban maaşta iyileştirme yapılması da gündeme gelebilir.

6 /12 İŞTE ZAMLI EMEKLİ MAAŞI TABLOSU (YÜZDE 17,61 ZAM ORANIYLA) MEVCUT MAAŞ (₺) ZAMLI MAAŞ (₺) 14.500 17.053,45 15.000 17.641,50 16.000 18.817,60 17.000 19.993,70 18.000 21.169,80 19.000 22.345,90 20.000 23.522,00

7 /12 21.000 24.698,10 22.000 25.874,20 23.000 27.050,30 24.000 28.226,40 25.000 29.402,50

8 /12 26.000 30.578,60 27.000 31.754,70 28.000 32.930,80 29.000 34.106,90 30.000 35.283,00

9 /12 31.000 36.459,10 32.000 37.635,20 33.000 38.811,30 34.000 39.987,40 35.000 41.163,50

10 /12 36.000 42.339,60 37.000 43.515,70 38.000 44.691,80 39.000 45.867,90 40.000 47.044,00

11 /12 41.000 48.220,10 42.000 49.396,20 43.000 50.572,30 44.000 51.748,40 45.000 52.924,50