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Bugün nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Temmuz 2025

Bugün nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Temmuz 2025

Tuğba Güner
15:149/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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on dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 9 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. AFAD verilerine göre, Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi.Vatandaşlar gün gün çevre illerde de hissedilen deprem listelerini araştırıyor. AFAD ve Kandilli tarafından deprem listeleri an be an güncelleniyor. Peki ama en son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

SON DEPREMLER LİSTESİ


AFAD en son depremler listesini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz. Ayrıca paylaşılan link üzerinden de anlık en son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

AFAD EN SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ÇANAKKALE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA DEPREM


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:47’de Ege Denizi açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine 52.54 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 16.75 kilometre derinliğinde kaydedildi.


9 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ


2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

2025-07-09 03:47:32 40.17611 25.095 16.75 ML 2.6 Ege Denizi - [52.54 km] Gökçeada (Çanakkale)


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