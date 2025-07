on dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 9 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. AFAD verilerine göre, Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi.Vatandaşlar gün gün çevre illerde de hissedilen deprem listelerini araştırıyor. AFAD ve Kandilli tarafından deprem listeleri an be an güncelleniyor. Peki ama en son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

1 /4 Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

2 /4 SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD en son depremler listesini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz. Ayrıca paylaşılan link üzerinden de anlık en son depremler listesine ulaşabilirsiniz. AFAD EN SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



3 /4 ÇANAKKALE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:47’de Ege Denizi açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine 52.54 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 16.75 kilometre derinliğinde kaydedildi.