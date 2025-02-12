Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını duyurmuştu. Bugün engelli vatandaşların kamu kurumlarına yerleştirilmesi gerçekleştirilecek. İşte EKPSS/Kura ile engelli personel ataması sonuçları sorgulama ekranı.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. EKPSS tercihleri, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Kura Usulü ile Yapılan Yerleştirme sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesi üzerinden erişime açılacaktır.
EKPSS/Kura ile engelli personel ataması sonuçları için tıklayın
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı son dakika açıklama ile bugün erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Engelli memur ataması sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.
EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçları (Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme)
EKPSS/Kura ile atananlar ne yapacak, istenecek belgelere nelerdir?
EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;
Kadronun gerektirdiği öğrenim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı, Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis vebenzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
“Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, (Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerek görülmesi halinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in 12 nci maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu veya kontrol muayenesi talep edilebilecektir.)
Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşlar için fırsat eşitliğini sağlamanın her zaman önceliklerinin arasında olduğuna dikkati çekerek, “Bu kapsamda her engelli için aylık 5 bin 7 lira ücret teşvikiyle bu yıl korumalı iş yerlerine 2,6 milyon lira ödeme yaptıklarını aktaran Göktaş, "Ayrıca 2002'den bugüne kadar kamuda engelli istihdamında 12 kat artış sağlayarak,
70 bin 878 engellinin kamuya yerleştirilmesini sağladık. Önümüzdeki aylarda 2022 ve 2024 EKPSS sonuçları ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız." bilgisini paylaştı.