Temmuz ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı alan binlerce vatandaş, zamlı ödemelerin hesaplara ne zaman geçeceğini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım yardımları, il bazlı olarak 15 Temmuz’dan itibaren hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Temmuz zammıyla birlikte memur maaş katsayısında yaşanan artış, evde bakım ödemelerine de yansıdı. Peki, 2025 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu ve kimler bu destekten yararlanabiliyor?

1 /5 Temmuz ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşının ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, memur maaş katsayısında yılın ikinci yarısında uygulanacak oran netleşti. Bu gelişmeyle birlikte evde bakım yardımına da zam yapıldı. Peki, 2025 Temmuz ayında evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? Zam sonrası evde bakım desteği kaç TL oldu? İşte detaylar…

2 /5 TEMMUZ 2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur maaş katsayısı yüzde 15,57 oranında arttı. Bu artışla birlikte: Evde bakım maaşı: 10.125 TL'den 11.702 TL’ye yükseldi. Özel bakım merkezlerinde kalan engellilere ödenen tutar: 20.251 TL’den 23.404 TL’ye çıkarıldı.



3 /5 EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ'DA NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım parası, her ayın 15’i ile 31’i arasında il il sırayla yatırılmaktadır. Temmuz ayı ödemelerinin de 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlaması bekleniyor. Vatandaşlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla kolayca sorgulayabiliyor.



4 /5 EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER? Evde bakım yardımı almak isteyen vatandaşların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor: Sağlık Kurulu Raporu: En az %50 oranında "ağır engelli" ibaresi yer almalı. Bakım ihtiyacı: Kişinin günlük yaşamını tek başına sürdüremeyecek derecede bakıma muhtaç olması gerekir. Gelir kriteri: 2025 yılı için hane içinde kişi başına düşen gelir 14.736,45 TL’nin altında olmalı.

