EVDE BAKIM PARASI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATAR MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ancak 2025 Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma gününe denk gelmesi, ödeme takviminde değişiklik beklentisini artırıyor. Geçmiş yıllarda, bayram öncesinde ödemelerin erkene çekildiği örnekler mevcut. Örneğin, 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ödemelerin 14 Haziran Cuma günü hesaplara yatırıldığını açıklamıştı. Bu yıl için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ödemelerin öne çekilmesi durumunda konuyla ilgili resmi açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.