Kurban Bayramı öncesi evde bakım aylığı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Geçen yıl bayram nedeniyle ödemeler erkene alınırken, bu yıl da engelli bireylerin bakımını üstlenenlere verilen 10.125,55 TL tutarındaki evde bakım maaşının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, evde bakım parası bayramdan önce erken yatacak mı?
Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala Haziran ayı evde bakım aylığı ödeme tarihleri gündeme geldi. 2025 Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım yardımı, bayram öncesi erken ödeme beklentisiyle gündemde. Geçmiş yıllarda bayram dönemlerinde ödemelerin öne çekilmesiyle dikkat çeken uygulama, bu yıl da vatandaşların radarında. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı, erken ödenecek mi? Haziran 2025 ödeme takvimi ne zaman açıklanacak?
EVDE BAKIM PARASI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATAR MI?
Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ancak 2025 Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma gününe denk gelmesi, ödeme takviminde değişiklik beklentisini artırıyor. Geçmiş yıllarda, bayram öncesinde ödemelerin erkene çekildiği örnekler mevcut. Örneğin, 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ödemelerin 14 Haziran Cuma günü hesaplara yatırıldığını açıklamıştı. Bu yıl için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ödemelerin öne çekilmesi durumunda konuyla ilgili resmi açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2025
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ancak, 2025 yılında Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma gününe denk gelmesi, ödeme takviminde değişiklik beklentisini artırıyor. Geçmiş yıllarda, örneğin 2024 Haziran ayında Kurban Bayramı öncesi ödemeler 14 Haziran’a çekilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024’te yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı dolayısıyla evde bakım yardımı ödemelerini öne çekerek 14 Haziran Cuma günü hesaplara yatırıyoruz” demişti.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı tutarı, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Ocak ayı itibarıyla evde bakım yardımının 9.077 TL’den 10.125 TL’ye yükseltildiğini açıklamıştı. Bu zam, memur maaşlarına uygulanan %11,54 oranındaki artışla uyumlu olarak gerçekleştirildi. Haziran 2025 ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden yapılacak. Ortalama 542 bin engelli vatandaşın yararlandığı bu yardım, ailelerin bakım yükünü hafifletmek için önemli bir destek sağlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" bölümüne girerek kolayca öğrenebilir. Ayrıca, Ziraat Bankası'ndan maaş alanlar, telefonlarının mesaj kısmına "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderdiklerinde güncel ödeme durumlarını sorgulayabiliyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI
Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu bildiren belgeye sahip olunmalı.
Hane içi gelirinin kişi başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekir.