TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2025





Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ancak, 2025 yılında Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma gününe denk gelmesi, ödeme takviminde değişiklik beklentisini artırıyor. Geçmiş yıllarda, örneğin 2024 Haziran ayında Kurban Bayramı öncesi ödemeler 14 Haziran’a çekilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024’te yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı dolayısıyla evde bakım yardımı ödemelerini öne çekerek 14 Haziran Cuma günü hesaplara yatırıyoruz” demişti.



