Fed Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Altın son haftalarda rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, piyasalarda Fed'in faiz indirimine gideceği hakim. Amerika Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Yatırımcılar Fed’in bir sonraki faiz toplantı tarihini merak ediyor. Peki Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz toplantısı ekimde mi kasımda mı yapılacak? İşte detaylar.
ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayı faiz kararı öncesinde piyasaların odağında. Eylül ayında 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti. Şimdi ise gözler yeni toplantıda alınacak karara çevrildi. Küresel piyasalar, Fed’in ekim ayında da faiz indirimine devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. Yatırımcılar, “Fed bu ay da indirime gider mi, yoksa bekle-gör politikasını mı tercih eder?” sorusunun yanıtını arıyor.
Fed faiz toplantısı ne zaman?
Amerika Merkez Bankası ekim ayında yapmayacak. Fed faiz toplantısını 28-29 Ekim'de yapacak.
Yılın son toplantısı 9-10 Aralık'ta yapılacak. Aralık ayı Fed faiz kararı 10 Aralık'ta açıklanacak.
Fed faiz indirimi piyasaları nasıl etkiledi?
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 4,00-4,25 aralığına çekti. Emtia piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları üzerine, dünyada merkez bankalarının kararları ve başkanların açıklamaları fiyatlamalarda etkili oldu.
Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmesi ve Başkan Jerome Powell’ın “kısa vadede enflasyon riskleri yukarı, istihdam riskleri aşağı yönlü” mesajının fiyatlamalar üzerindeki etkisi öne çıkarken, Fed, indirimin yanında ekonomik projeksiyonlarını güncelleyerek federal fon oranına ilişkin yıl sonu tahminini yüzde 3,6’ya çekti ve bu güncelleme 2025’te ek gevşeme olasılığına işaret etti. Böylece Fed, Aralık 2024’ten bu yana ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Para piyasalarında ilave gevşeme beklentileri 2026’ya taşınırken, gelecek yıl için üç indirim olasılığı da fiyatlandı.
Altın fiyatları ne olacak, yükselecek mi, düşecek mi?
Fed’in faiz indirimi beklentileriyle hafta başından itibaren değer kazanan değerli metaller, Fed Başkanı Jerome Powell’ın belirsiz mesajlarının ardından gelen kar satışlarıyla gerilese de haftanın son işlem gününde yeniden destek buldu.
Analistler, kıymetli metallerin merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebinden önemli ölçüde destek gördüğünü ancak Fed’in politika görünümünün temel yönlendirici unsur olmaya devam ettiğini belirtti.
Altının ons fiyatı, faiz kararının ardından 3 bin 707 dolara çıkarak rekor tazelerken, Powell’ın açıklamaları sonrasında kar satışlarıyla gerileyen altın, haftayı yılbaşından bu yana yüzde 40,5 değer kazanarak 3 bin 685 dolardan pozitif bir seyirle tamamladı.