Powell, politika yapıcılar arasında faiz indirimi konusunda bir süre beklenmesi yönünde görüşler olduğuna da işaret ederek, "Şu anda, aslında iki kez daha faiz indirimi yaptığımız bir noktadayız. Nötr seviyeye, neresi olursa olsun bir yıl öncesine göre 150 baz puan daha yakınız. Şu anda, belki de en azından bir döngü beklememiz gerektiği hissine kapılanların sayısı giderek artıyor." diye konuştu.