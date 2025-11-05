ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka buna göre politika faizini 25 baz puan indirimle %4.00 seviyesine çekti. Fed’in bir sonraki faiz toplantısına ilişkin tarih merak edilirken, beklenti Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin zayıf olduğu yönünde. Peki Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz toplantısı ekimde mi kasımda mı yapılacak? İşte detaylar.
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indirimine gidip gitmeyeceği belirsizliğini korurken, tüm dikkatler FED toplantı tarihine yöneldi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantı tarihi ve ayrıntılar.
Fed faiz toplantısı ne zaman?
Yılın son toplantısı 9-10 Aralık'ta yapılacak. Aralık ayı Fed faiz kararı 10 Aralık'ta açıklanacak.
Fed faizi indirecek mi?
Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirimin kesin olmadığını ifade etti.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugünkü kararıyla olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda kalmaya devam ettiklerini belirten Powell, para politikası için uygun duruşu gelen verilere, gelişen görünüm ve risk dengesine göre belirlemeye devam edeceklerini söyledi. Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, enflasyon ve istihdam hedeflerin arasında gerilim olduğu dönemlerde, FOMC genelinde farklı görüşler olabildiğine işaret ederek, aralık ayına ilişkin bir karar almadıklarını vurguladı. Powell, aralık ayı toplantısına kadar ne olacağını bilmediklerine dikkati çekerek, "Çok yüksek düzeyde belirsizlik varsa, bu hareket konusunda ihtiyatlı davranmak için bir neden olabilir." dedi. Hükümetin kapalı olması nedeniyle oluşan veri boşluğuna değinen Powell, verilerin geri gelebileceğini ancak temkinli olmanın mantıklı olabileceğini söyledi.
Powell, politika yapıcılar arasında faiz indirimi konusunda bir süre beklenmesi yönünde görüşler olduğuna da işaret ederek, "Şu anda, aslında iki kez daha faiz indirimi yaptığımız bir noktadayız. Nötr seviyeye, neresi olursa olsun bir yıl öncesine göre 150 baz puan daha yakınız. Şu anda, belki de en azından bir döngü beklememiz gerektiği hissine kapılanların sayısı giderek artıyor." diye konuştu.