FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ BİLET TARİHLERİ: Fenerbahçe - Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak, ne kadar olacak?

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine geri sayım sürerken, karşılaşmanın bilet satış tarihi ve fiyatları taraftarların gündeminde ilk sıraya yerleşti. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak dev maç için gözler kulüplerin yapacağı bilet duyurusuna çevrildi.
Futbolseverler nefesini tuttu, sezonun en kritik derbisi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatların nasıl olacağı büyük merak konusu. 1 Aralık 2025’te oynanacak dev randevu için taraftarlar adeta tetikte bekliyor.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ BİLETLERİ SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 28 Kasım itibariyle satışa sunulması bekleniyor.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları hakkında henüz kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bilet fiyatları açıklandığında haberimiz eşzamanlı olarak güncellenecektir...
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak.