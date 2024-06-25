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Gazi Üniversitesi bölümleri

15:12 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 15:22 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Gazi Üniversitesi bölümleri</p>
Gazi Üniversitesi bölümleri

Gazi Üniversitesi, 1926 yılında Ankara'da temelleri atılan köklü bir devlet üniversitesidir. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma ünvanını da elinde bulunduran Gazi Üniversitesi'nin Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim, Fen, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi önemli fakülteleridir. Üniversitenin Beşevler, Emek, Maltepe, Gölbaşı ve Çubuk'ta yerleşkeleri bulunmaktadır. Peki Gazi Üniversitesi’nde hangi bölümler var? İşte Gazi Üniversitesi bölümleri 2 yıllık, 4 yıllık taban puanları başarı sıralaması.

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Gazi Üniversitesi, 3 Mart 1926 tarihinde "Gazi Terbiye Enstitüsü" adıyla kurulmuştur. 1926 yılında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak Konya'da açılan okul, 1924 yılında Ankara'da açılan Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Erkek İlk Muallim Mektebi birleştirilir ve günümüzde Gazi Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan bina Orta Muallim Mektebi ve Gazi Terbiye Enstitüsü adını alır. Gazi Üniversitesi Türkiye'nin öğretmen yetiştiren ilk eğitim kurumudur. İşte Ankara Gazi Üniversitesi fakülteleri, yüksek okulları ve meslek yüksek okulu bölümleri.


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2018 yılında üniversite bölünerek bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler yeni kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Şu an üniversite bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 35 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. İşte 2 yıllık ve lisans Gazi Üniversitesi bölümleri.

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Gazi Üniversitesi Fakülteler (Gazi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri)

Teknik Eğitim Fakültesi

Tıp Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Hukuk Fakültesi (AHBV)

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

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İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Turizm Fakültesi

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

Devlet Konservatuvarı

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Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları (Gazi Üniversitesi Fakülteler (Gazi Üniversitesi 2 yıllık bölümleri)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Maliye Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu

Atatürk Meslek Yüksekokulu

Ankara Meslek Yüksekokulu

Gazi Meslek Yüksekokulu

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Ostim Meslek Yüksekokulu

Kazan Meslek Yüksekokulu

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Gazi Üniversitesi Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü

Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü


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Gazi Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Enformatik Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Türk Dili Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümü

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Gazi Üniversitesi Yüksek Okulları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Tapu Kadastro Yüksekokulu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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Gazi Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları

Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık) bölümü, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) bölümü, Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) bölümü, Makine (2 Yıllık) bölümü, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) bölümü, öne çıkmaktadır Gazi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Gazi Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYIN

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Gazi Üniversitesi'nin Önemli Mezunları

Gazi Üniversitesi'nden birçok önemli kişi mezun olmuştur. Bu kişiler arasında şunlar yer almaktadır:

Ömer Çelik - Siyasetçi, gazeteci, eski Türkiye Avrupa Birliği Bakanı, eski Kültür ve Turizm Bakanı

Kemal Kılıçdaroğlu - CHP eski genel başkanı

Aziz Yıldırım - İş insanı, inşaat mühendisi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı

Erman Toroğlu - Eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu, spor yazarı

Kenan Işık - Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu

M. Rifat Hisarcıklıoğlu - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Naim Süleymanoğlu - Olimpiyat Şampiyonu halterci

Zeki Sezer - Eski Demokratik Sol Parti Genel Başkanı, kimya mühendisi

Mustafa Erdoğan - Sanat yönetmeni, gazeteci

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