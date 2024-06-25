Gazi Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları

Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık) bölümü, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) bölümü, Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) bölümü, Makine (2 Yıllık) bölümü, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) bölümü, öne çıkmaktadır Gazi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Gazi Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.