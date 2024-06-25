Gazi Üniversitesi, 1926 yılında Ankara'da temelleri atılan köklü bir devlet üniversitesidir. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma ünvanını da elinde bulunduran Gazi Üniversitesi'nin Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim, Fen, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi önemli fakülteleridir. Üniversitenin Beşevler, Emek, Maltepe, Gölbaşı ve Çubuk'ta yerleşkeleri bulunmaktadır. Peki Gazi Üniversitesi’nde hangi bölümler var? İşte Gazi Üniversitesi bölümleri 2 yıllık, 4 yıllık taban puanları başarı sıralaması.
Gazi Üniversitesi, 3 Mart 1926 tarihinde "Gazi Terbiye Enstitüsü" adıyla kurulmuştur. 1926 yılında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak Konya'da açılan okul, 1924 yılında Ankara'da açılan Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Erkek İlk Muallim Mektebi birleştirilir ve günümüzde Gazi Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan bina Orta Muallim Mektebi ve Gazi Terbiye Enstitüsü adını alır. Gazi Üniversitesi Türkiye'nin öğretmen yetiştiren ilk eğitim kurumudur. İşte Ankara Gazi Üniversitesi fakülteleri, yüksek okulları ve meslek yüksek okulu bölümleri.
2018 yılında üniversite bölünerek bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler yeni kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Şu an üniversite bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 35 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. İşte 2 yıllık ve lisans Gazi Üniversitesi bölümleri.
Gazi Üniversitesi Fakülteler (Gazi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri)
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi (AHBV)
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Turizm Fakültesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları (Gazi Üniversitesi Fakülteler (Gazi Üniversitesi 2 yıllık bölümleri)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Maliye Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
Atatürk Meslek Yüksekokulu
Ankara Meslek Yüksekokulu
Gazi Meslek Yüksekokulu
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Ostim Meslek Yüksekokulu
Kazan Meslek Yüksekokulu
Gazi Üniversitesi Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bilişim Enstitüsü
Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Gazi Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Enformatik Bölümü
Yabancı Diller Bölümü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Gazi Üniversitesi Yüksek Okulları
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Tapu Kadastro Yüksekokulu
GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
Gazi Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları
Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık) bölümü, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) bölümü, Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) bölümü, Makine (2 Yıllık) bölümü, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) bölümü, öne çıkmaktadır Gazi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Gazi Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
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Gazi Üniversitesi'nin Önemli Mezunları
Gazi Üniversitesi'nden birçok önemli kişi mezun olmuştur. Bu kişiler arasında şunlar yer almaktadır:
Ömer Çelik - Siyasetçi, gazeteci, eski Türkiye Avrupa Birliği Bakanı, eski Kültür ve Turizm Bakanı
Kemal Kılıçdaroğlu - CHP eski genel başkanı
Aziz Yıldırım - İş insanı, inşaat mühendisi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı
Erman Toroğlu - Eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu, spor yazarı
Kenan Işık - Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu
M. Rifat Hisarcıklıoğlu - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Naim Süleymanoğlu - Olimpiyat Şampiyonu halterci
Zeki Sezer - Eski Demokratik Sol Parti Genel Başkanı, kimya mühendisi
Mustafa Erdoğan - Sanat yönetmeni, gazeteci