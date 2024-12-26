GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu için start verildi. Gaziantep'te ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut, Güneyşehir 3. Etap projesi için başvuruları başlatmış durumda. Bu projede 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1.000 konut hakları sahiplerine sunuldu. GBB Konut Güneyşehir 3. Etap projesiyle vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. Proje, modern yaşam standartlarına uygun olarak tasarlandı. Proje içerisinde sosyal donatı alanları bulunuyor. Peki, GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte 2024 GBB konut başvuru ekranı ve şartları ile ilgili ayrıntılar.