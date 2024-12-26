GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu için beklenen duyuru geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir 3. Etap başvurularını başlattı. Vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru alınacak. Peki GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları ne zaman, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güneyşehir 3. Etap konutları ödeme koşulları başvuru şartları nedir? Kuralar ne zaman çekilecek? İşte detaylar.
GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu için start verildi. Gaziantep'te ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut, Güneyşehir 3. Etap projesi için başvuruları başlatmış durumda. Bu projede 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1.000 konut hakları sahiplerine sunuldu. GBB Konut Güneyşehir 3. Etap projesiyle vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. Proje, modern yaşam standartlarına uygun olarak tasarlandı. Proje içerisinde sosyal donatı alanları bulunuyor. Peki, GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte 2024 GBB konut başvuru ekranı ve şartları ile ilgili ayrıntılar.
GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu için beklenen gün geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir 3. Etap başvurularını başlattı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru kabul edilecek.
GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sona erecek.
GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu için vatandaşlar, başvuru işlemlerini GBB Konut’un resmi internet sitesi www.gbbkonut.com.tr üzerinden ya da satış ofislerinden gerçekleştirebilecek.
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GBB GÜNEYŞEHİR 3. ETAP KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi,
18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor.
Başvuru sahibi ve eş adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar ise ayrı başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.
GBB GÜNEYŞEHİR 3. ETAP KONUTLARINDA EMEKLİLERE ÖZEL ÖDEME KOŞULLARI VAR MI?
Güneyşehir 3’üncü Etap Projesi, emeklilere özel ödeme koşulları da sunuyor. Proje, kentteki konut ihtiyacını çözmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP 2+1 VE 3+1 KONUTLARI SATIŞ FİYATI ÖDEME PLANI
Konut satın alma hakkı elde edenlerin 06 Ocak 2025 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında peşinat bedellerini GBB Konut hesabına yatırmaları gerekmektedir. Aksi durumda hakları yedek hak sahiplerine geçecektir.
Ayrıca taksitler 10 Şubat 2025 - 20 Şubat 2025 tarihinde başlayacaktır.
Konut satın alma hakkı elde eden vatandaşların sözleşme aşamasında tapudan taşınmazlarının olmadığını gösteren belge ile gelmeleri gerekmektedir. Belge sunamayan vatandaşların hakkı iptal olacaktır.
Konut satın alma hakkı elde eden emekli vatandaşların sözleşme aşamasında emekli kartı veya emekli olduklarını gösteren belge ile gelmeleri gerekmektedir. Belge sunamayan emekli vatandaşların hakkı iptal olacaktır.
GBB GÜNEYŞEHİR 3. ETAP KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
GBB Güneyşehir 3. Etap başvuruları kura çekimi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Detaylı bilgiler, ödeme planları ve başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler de bu adres üzerinden paylaşıldı.
Yalnızca ilk 5000 başvurunun değerlendirileceği projede, noter huzurunda çekilecek kurayla 1000 asil ve 1000 yedek hak sahibi belirlenecek. GBB Güneyşehir 3. Etap Hak sahipliği sonuçları, GBB Konut’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.