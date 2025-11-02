Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların “Yükseliş yeniden mi başlıyor, yoksa düşüş sürecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına dikkat çeken mesajlar verdi.

Gram altında kısa vadede 5 bin 555–5 bin 690 TL seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, düşüşlerin özellikle altın borcu olan veya yatırım fırsatı kollayanlar için fırsat yaratacağını söyledi. Memiş, altın piyasasındaki düşüşün ardından kısa vadeli toparlanma sinyalleri beklediğini belirtti: “Gram altın için 707 liralık sert bir düşüş yaşandı. Kısa vadede tepki alımları muhtemel. Fed sonrası ons altındaki olası yükselişlerle birlikte gram altın fiyatının 5.700–5.800 lira bandına yükselmesi sürpriz olmaz. Kasım ayında ikinci bir alım fırsatı daha bekliyorum.” Uzman isim, ons altın için 3.800 dolar ve 3.750 dolar seviyelerini ana destek noktaları olarak gösterdi.