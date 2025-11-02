Altın fiyatları rekor yükselişinin ardından düşüşe geçti. Ekim ayı FED faiz kararı sonrasında da altın kayıplarını sürdürdü. Diğer taraftan bu altının gram fiyatı yüzde 1,96 değer kaybetti. Geçen hafta sonu 9 bin 280 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,96 azalarak 9 bin 98 liraya düştü. İşte 2 Kasım 2025 Pazar güncel çeyrek, gram, yarım ve cumhuriyet altın satış fiyatları.
Altın ve döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar, dolar ve euro kuru kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.
Gram altın fiyatı
Gram altın alış 5.411,59 TL
Gram altın satış 5.412,39 TL
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın alış 9.135,00 TL
Çeyrek altın satış 9.222,00 TL
Yarım altın fiyatı
Yarım altın alış 18.269,00 TL
Yarım altın satış 18.433,00 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Cumhuriyet altını alış 36.427,00 TL
Cumhuriyet altını satış 36.719,00 TL
Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların “Yükseliş yeniden mi başlıyor, yoksa düşüş sürecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına dikkat çeken mesajlar verdi.
Gram altında kısa vadede 5 bin 555–5 bin 690 TL seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, düşüşlerin özellikle altın borcu olan veya yatırım fırsatı kollayanlar için fırsat yaratacağını söyledi. Memiş, altın piyasasındaki düşüşün ardından kısa vadeli toparlanma sinyalleri beklediğini belirtti: “Gram altın için 707 liralık sert bir düşüş yaşandı. Kısa vadede tepki alımları muhtemel. Fed sonrası ons altındaki olası yükselişlerle birlikte gram altın fiyatının 5.700–5.800 lira bandına yükselmesi sürpriz olmaz. Kasım ayında ikinci bir alım fırsatı daha bekliyorum.” Uzman isim, ons altın için 3.800 dolar ve 3.750 dolar seviyelerini ana destek noktaları olarak gösterdi.
Küresel belirsizliklere rağmen yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Kasım ve Aralık’tan korkmayın. O gün verilecek mesajlarda ferahlık olacak. İyi insanlar yalnız kalmayacak” dedi. “Altın ve gümüşün manipülasyon yükselişi en çok ev alacaklara yaradı. Nakit ihtiyacı olanlar önümüzdeki altı ay boyunca rahatlar” ifadelerini kullanan Memiş, yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.
Altın 2026’de yükselecek mi?
Morgan Stanley, altın fiyatlarının 2026 ortasına kadar ons başına 4.500 dolara ulaşabileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.
Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu. Bank of America ekibi, yatırımcıların 2026’da güçlü ekonomik büyüme beklentisiyle pozisyon aldığını, düşen ABD faiz oranları ve Başkan Donald Trump yönetiminden gelecek destekleyici piyasa politikalarının bu görünümü güçlendirdiğini ifade ederek, altının ise gevşek politika adımlarının yaratabileceği olası enflasyona karşı koruma sağladığı vurgulamıştı.