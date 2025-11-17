GSB promosyon ödemesi ne zaman yatacak? 2025 GSB promosyon ödemeleri hesaplara yattı mı, ödendi mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personelinin heyecanla beklediği banka promosyon anlaşması sonuçlandı. Yeni anlaşmanın detayları çalışanlar tarafından yakından takip edilirken, promosyon tutarı ve ödeme takvimi kurum çalışanlarının gündeminde ilk sıraya yerleşti. İşte GSB promosyon anlaşmasına dair merak edilenler…
GSB PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personellerine yönelik uzun süredir beklenen banka promosyon anlaşması sonuçlandı. Bakanlık, yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren banka ile 3,5 yıllığına anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, GSB çalışanlarına kişi başı 99 bin 500 TL net promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca personele 13 bin 500 TL tutarında para puan da verilecek.
Diğer kamu kurumlarının aksine bu anlaşma 3 yıl değil 3,5 yıl süreyle geçerli olacak. Böylece GSB, promosyon süresini uzatarak toplam ödemeyi daha yüksek bir tutarda sabitlemiş oldu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre promosyon ödemeleri 15 Kasım 2025 tarihinde personellerin Kasım ayı maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırılacak.