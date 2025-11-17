GSB promosyon ödemesi ne zaman yatacak? 2025 GSB promosyon ödemeleri hesaplara yattı mı, ödendi mi?

GSB PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personellerine yönelik uzun süredir beklenen banka promosyon anlaşması sonuçlandı. Bakanlık, yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren banka ile 3,5 yıllığına anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, GSB çalışanlarına kişi başı 99 bin 500 TL net promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca personele 13 bin 500 TL tutarında para puan da verilecek.