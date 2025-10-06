Güllü'nün ölüm nedeni merak edilirken, soruşturmaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Şarkıc Güllü'nün, alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucu çıktı. Ailenin avukatı Rahmi Çelik, Adli Tıp raporunun kazayla düşme yaşadığını destekler nitelikte olduğunu belirtti. Peki Güllü neden ve nasıl öldü? Şarkıcı Güllü’nün ölüm nedeni belli oldu mu?
Güllü'nün ölüm nedeni merak edilirken, soruşturmaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji incelemesi, şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir aşamayı daha aydınlattı. Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan analizde, Güllü’nün vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirlendi. Ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun kazayla düşme ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Ancak kamuoyunun aklındaki soru hâlâ aynı: Güllü neden ve nasıl öldü?
Güllü'nün Adli Tıp raporu çıktı mı, ölüm nedeni ne?
Adli Tıp raporunda yer alan toksikoloji raporunda şarkıcının, 3.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Güllü'nün, alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucu da çıktı. Adli Tıp raporunda, kanda alkol (etanol, metanol), uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, göz içi sıvısında alkol (etanol, metanol) aranması, idrarda uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında sistematik toksikolojik analiz yapıldığı belirtildi.
Yapılan analiz sonucunda 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen Güllü’nün, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ailenin avukatı Rahmi Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Adli Tıp raporunun kazayla düşme yaşadığını destekler nitelikte olduğunu belirterek, “Müvekkilim Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır.
Rapor, merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir” ifadelerine yer verdi.
Güllü’nün öldüğü gece neler yaşandı?
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem, verdiği ifadede olay günü annesiyle gün içinde görüştüklerini, akşam saatlerinde ise arkadaşı Sultan ile birlikte evde olduklarını anlattı. Annesinin o sırada alkol aldığını belirten Ülkem, “Annem üçüncü şişeye geçmişti. Biz Sultan’la odama geçtik, roman havası çalıyordu. Annem de bize eşlik etti, birlikte oynadık. Sonra bir anda bir ses duydum, döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum. Dışarı fırladım, aşağı koştum ama şoktaydım, sonrasını tam hatırlamıyorum.” dedi.
Ülkem, annesinin o gece çok neşeli olduğunu ve kimseyle bir husumeti bulunmadığını da sözlerine ekledi: “Annem kimseyle düşman değildi. Sadece asistanı Çiğdem ablayla kısa süreli bir kırgınlık vardı ama onu da kahvaltıya davet etmişti.”