HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA: 1 milyon 800 bin kişi bekliyordu! 2026 hac kuraları sonuçlandı

Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları sevinçten gözyaşlarına boğuldu

Büyük heyecanla beklenen 2026 yılı hac kuraları çekilmeye başlandı, hacı adayları ise isimlerini dijital ekrandan takip etti.

Yaklaşık 2 milyon kişinin heyecanla beklediği 2026 yılı hac kuraları Ankara’da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaş ön kayıt yaptırdı. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıranlar olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 836 kişi kuraya katıldı. Bu sene ise Suudi Arabistan tarafından Türkiye’ye tanınan kontenjan 84 bin 942 oldu.

Ankara’dan çekilmeye başlanan kura sonucunda ilk belirlenen hacı adayları ve ismini bekleyen adaylar, isimlerini ekrandan takip ederek duygu ve düşüncelerini paylaştı.