Hac kurasına kaç kişi katılacak?

Kura, noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak ve vatandaşlar tarafından canlı olarak izlenebilecek. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı hac hazırlıklarının tamamlandığını ve kura tarihinin netleştiğini duyurdu.

Karaca, 1 milyon 615 bin 44 kişinin kaydını güncellediğini, 184 bin 791 kişinin ise ilk kez ön kayıt yaptırdığını belirterek, toplamda 1 milyon 799 bin 835 vatandaşın hac kurasına katılmaya hak kazandığını açıkladı.



