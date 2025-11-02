2026 yılı hac kurası tarihi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. 1 milyon 799 bin 835 vatandaş hac kurasına katılacak. Peki diyanet hac kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının 24 Eylül’de, hac kayıt güncelleme işlemleri ise 30 Eylül’de sona ermişti. Kutsal topraklara gitmek isteyip, hac kaydını yaptıran adayların gözü kura tarihlerinde. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 hac kuraların çekileceği tarihi duyurdu.
2026 hac kurası ne zaman çekilecek?
2026 yılı hac kurası tarihi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Hac kura sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Hac kurasına kaç kişi katılacak?
Kura, noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak ve vatandaşlar tarafından canlı olarak izlenebilecek. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı hac hazırlıklarının tamamlandığını ve kura tarihinin netleştiğini duyurdu.
Karaca, 1 milyon 615 bin 44 kişinin kaydını güncellediğini, 184 bin 791 kişinin ise ilk kez ön kayıt yaptırdığını belirterek, toplamda 1 milyon 799 bin 835 vatandaşın hac kurasına katılmaya hak kazandığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vatandaşların yalnızca resmi hac vizesiyle kutsal topraklara gitmeleri gerektiğini vurguladı.
Alpaslan, 2025 yılında hac vizesi olmadan Suudi Arabistan’a giden kişilerin ciddi mağduriyetler yaşadığını hatırlatarak, “2026’da da benzer şekilde sıkı tedbirler uygulanacak. Hac vizesi dışında hiçbir yöntemle hac ibadeti yapılamayacak” dedi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Suudi Arabistan’ın sağlık kriterleri konusunda Türkiye ile ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Birinci, “Hacı adaylarımızın sağlık durumları sisteme yüklenecek, gerekli belgeleri eksik olanlar hac vizesi alamayacak. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık” açıklamasında bulundu.