HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2025: Haziran enflasyonu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayının ilk gününde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon verisi için nefesler tutuldu. 5 aylık enflasyon farkı netleşmişken, 6 aylık rakamlarla birlikte Temmuz zammı da kesinleşmiş olacak. Peki, Haziran enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 yılı Haziran enflasyon oranı bugün duyurulacak mı?
Memur ve emekli maaş zamları için kritik öneme sahip Haziran 2025 enflasyon verisi bugün açıklanıyor. TÜİK’in her ayın 3’ünde duyurduğu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, Temmuz zammının hesaplanmasında temel rol oynayacak. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak kesinleşmiş durumda. Peki, 6 aylık enflasyon tahmini ne kadar? Enflasyon oranı saat kaçta belli olacak?
ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
5 Aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09’luk farkı şimdiden hak etti. Memur ve memur emeklileri için de yüzde 14 oranında zam kesinleşti.
6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.