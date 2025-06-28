Aile destek ödemeleri kapsamında yer alan doğum yardımları, Haziran ayında da ailelerin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü uygulamada, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda destek veriliyor. Özellikle ilk çocuğa verilen tek seferlik ödeme ve sonraki çocuklar için aylık düzenli yardımlar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 Haziran doğum yardımı ödemeleri hesaplara geçti mi? Çocuk sayısına göre ödenen miktarlar ne kadar oldu?

1 /5 HAZİRAN AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri 27 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla hesaplara aktarıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Yılı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık doğum yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Haziran ayında ise 220 bin 268 anne doğum yardımından faydalandı,” ifadelerini kullandı.



2 /5 2025 GÜNCEL DOĞUM YARDIMI TUTARLARI NE KADAR? Yeni doğum yardımı sisteminde, çocuk sayısına göre ödenen miktarlar şu şekilde: İlk çocuk: 5.000 TL (tek seferlik) İkinci çocuk: 1.500 TL (aylık, 60 ay boyunca) Üçüncü ve sonraki çocuklar: 5.000 TL (aylık, 60 ay boyunca) Bu destek ödemeleri, annenin adına açılan hesaba doğrudan yatırılıyor.



3 /5 DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR? Başvurular, 8 Nisan 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, “Başvuru sürecini dijital olarak kolaylaştırdık. Ancak e-Devlet kullanamayan vatandaşlarımız, il müdürlüklerimizden destek alabilir,” dedi.











4 /5 Bu kapsamda: 1 Ocak 2025 sonrası doğan ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik yardım Aynı tarihten itibaren doğan ikinci çocuk için 1.500 TL aylık ödeme Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 bin TL aylık destek sağlanacak.

