HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA DUYURULAR: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 25 Yaş Üstü Araç Teşviki Sahiplerine Sıralı 12 Araç Listesi Açıklandı Mı?

12:0822/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesiyle birlikte otomotiv sektörünü hareketlendirecek yeni bir teşvik paketi gündeme geldi. Hükûmetin hazırlıklarını sürdürdüğü “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, yerli otomobil satın almak isteyen vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanacak. Programın özellikle üç çocuklu aileleri kapsaması ve ekonomik dar gelirli gruplara öncelik tanıması bekleniyor. Düzenlemenin hem çevreye zararlı eski araçların trafikten çekilmesini hem de yerli otomotiv üretiminin desteklenmesini hedeflediği belirtiliyor.

25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesine yönelik hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, yerli otomobil alacaklara ÖTV muafiyeti uygulanması planlanıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile hem eski araçların trafikten kaldırılması hem de yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor. 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.

Ailelere özel destek paketi

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile üç ve üzeri çocuğu olan ailelere özel finansman kolaylıkları sunulacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksit seçenekleri ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.

Yerli üretim şartı

Teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.

İşte ÖTV muafiyeti kapsamına giren ilk yerli otomobil listesi ve detaylar…

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Volkswagen Transporter

Hazırlanan düzenleme teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer, sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde teşvikin 2025 yılı sona ermeden uygulanabileceğini ifade ediyor.

Yeni sistem, yüksek emisyon salan ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesini sağlayarak çevreye önemli katkı sunacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteğiyle vatandaşlara ciddi bir ekonomik nefes aldırması hedefleniyor.

