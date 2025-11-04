HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: ÖTV indirimi hurda teşviki yasası Meclis'ten geçti mi? 25 Yaş Üstü Araç Sıralı Listesi Açıklandı

25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesiyle otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Hükûmetin üzerinde çalıştığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile, yerli üretim otomobil satın almak isteyen vatandaşlara ÖTV muafiyeti sunulacak. Yeni düzenlemenin, hem çevreci dönüşüm hedeflerini desteklemesi hem de dar gelirli ailelere ekonomik kolaylık sağlaması amaçlanıyor.
Otomotivde hareketlilik yaratacak yeni teşvik paketi yolda. 25 yaş üstü araçların trafikten çekilmesiyle birlikte devreye alınması planlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, vatandaşlara ÖTV’siz araç alımı imkânı sunacak. Üç çocuklu ailelere öncelik verilmesi beklenen program, yerli üretimi canlandırmayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor. 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.
Ailelere özel destek paketi
"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile üç ve üzeri çocuğu olan ailelere özel finansman kolaylıkları sunulacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksit seçenekleri ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.
Yerli üretim şartı
Teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.
İşte ÖTV muafiyeti kapsamına giren ilk yerli otomobil listesi ve detaylar…
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Sedan
Volkswagen Transporter
Hazırlanan düzenleme teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer, sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde teşvikin 2025 yılı sona ermeden uygulanabileceğini ifade ediyor.
Yeni sistem, yüksek emisyon salan ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesini sağlayarak çevreye önemli katkı sunacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteğiyle vatandaşlara ciddi bir ekonomik nefes aldırması hedefleniyor.