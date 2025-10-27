İlk ara tatil takvimi 2025: Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak ve bitecek?

Veliler ve öğrenciler merakla Kasım ara tatili tarihlerini bekliyor. Eylül ayında başlayan yeni dönemin ilk ara tatili ile ilgili olarak MEB tarafından yayınlanan takvim inceleniyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte 2025-2026 takvimi ile merak edilenlerin yanıtı.

1 /4 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi belli oldu! MEB tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler ilk molalarını kasım ayında verecek. Peki kasım ara tatili ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte okulların tatil takvimi…

2 /4 ARA TATİL NE ZAMAN? Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.

3 /4 SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN? Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.