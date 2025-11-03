İNFAZ YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi ve af yasası var mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e sunuldu mu?

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İnfaz düzenlemesi ve ceza artırımı içeren taslak, Meclis gündemine taşınmaya hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin kapsamına dair açıklamalarda bulundu. Peki mahkumlara af çıkacak mı, infaz indirimi olacak mı? İşte son durum…
Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi çalışmaları hız kazandı. Yeni düzenlemeyle birlikte bilişim suçlarından sanal kumara, örgüt suçlarından infaz sistemine kadar pek çok alanda değişiklik yapılması planlanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki mahkumlara af gündemde mi? Yeni yargı paketi Meclis’e sunuldu mu?
11. YARGI PAKETİ’NDE MAHKUMLARA AF VAR MI?
Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelindi. 11. Yargı Paketi’nde cezaevindeki mahkumların cezasında indirim veya affa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. “ ifadelerini kullandı.
YENİ YARGI PAKETİ HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?
11. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis’te milletvekillerinin onayına sunulacak. trafik ihlallerine ilişkin düzenlemeler, çocuk yaşta suça sürüklenenler, sanal bahis, sanal kumar, internet ve telefon dolandırıcılığına yönelik önemli maddeler, çalışmada yer alacak.
İşte, 11. Yargı Paketi’nin kapsamı;
Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları,
Telefon dolandırıcılığı,
Sanal bahis,
Sanal kumar,
Kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar,
Trafikte yol kesenler,
Küçük yaşta suça sürüklenen çocuklar,
Ağırlaştırılmış müebbet,
Örgüt suçlarına yönelik düzenleme.