İNFAZ YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi ve af yasası var mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e sunuldu mu?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. “ ifadelerini kullandı.