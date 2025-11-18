İnternette sorun mu var, çöktü mü? Youtube, E-Devlet, Twitter (X) çöktü mü?

18 Kasım 2025’te Türkiye’nin birçok bölgesinde internet kullanıcıları büyük bir erişim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle YouTube, e-Devlet ve Twitter (X) başta olmak üzere pek çok platformda yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşanması sosyal medyada “İnternet çöktü mü? Siteler neden açılmıyor?” sorularını beraberinde getirdi. Downdetector üzerinde artan hata bildirimleri dikkat çekerken, internet hatalarına ilişkin güncel durum merak konusu oldu.