İnternette sorun mu var, çöktü mü? Youtube, E-Devlet, Twitter (X) çöktü mü?

Türkiye genelinde Twitter (X), YouTube ve e-Devlet gibi platformlarda yaşanan erişim sıkıntıları nedeniyle “İnternette sorun mu var?” sorusu 18 Kasım 2025 sabahından itibaren gündemin ilk sıralarına yerleşti. Kullanıcılar sayfaların geç açılması, videoların yüklenmemesi ve anlık bağlantı kopmaları gibi problemlerle karşılaştıklarını bildirirken, Downdetector üzerinden gelen hata raporlarında da belirgin artış görüldü. Peki internette yaşanan yavaşlama neden kaynaklanıyor? İşte Türkiye genelindeki güncel internet erişim sorunları hakkında son bilgiler…
18 Kasım 2025’te Türkiye’nin birçok bölgesinde internet kullanıcıları büyük bir erişim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle YouTube, e-Devlet ve Twitter (X) başta olmak üzere pek çok platformda yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşanması sosyal medyada “İnternet çöktü mü? Siteler neden açılmıyor?” sorularını beraberinde getirdi. Downdetector üzerinde artan hata bildirimleri dikkat çekerken, internet hatalarına ilişkin güncel durum merak konusu oldu.
18 KASIM İNTERNETTE SORUN MU VAR, NEDEN YAVAŞ?
18 Kasım Salı günü itibarıyla pek çok platformda sorun yaşanıyor. Kullanıcılar öğle saatlerinden itibaren Twitter (x), Youtube, E-Devlet gibi platformlara erişimde sıkıntılar bildiriyor. Sorunun barındırma servislerinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor.
Diğer taraftan Sosyal medya platformu X (Twitter), Türkiye'nin yanı sıra küresel ölçekte erişim sorunu yaşadığı aktarılıyor.
Dünyanın dört bir yanından X kullanıcıları, durum raporlarını aktaran Down Detector internet sitesine çok sayıda şikayette bulundu. Down Detector'de yer alan yorumlarda kullanıcılar, X sosyal medya platformuna erişim sağlayamadıklarını bildirdiler. Bazı kullanıcılar ise sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın alan ABD'li milyarder Elon Musk'a sitem etti.