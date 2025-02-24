Bursluluk Sınavı başvuruları devam ediyor! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabiliyor. İOKBS başvuruları nasıl yapılır? 2025 MEB bursluluk sınavı başvuru ekranına nasıl giriş yapılır? İşte, MEB Bursluluk Sınavı başvuruları hakkında bilgiler...
Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavına ile ilgili detayları yayımladı. Peki, Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
2025 Bursluluk sınavı başvuruları 10 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?
2025 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları henüz sona ermedi, 3 Mart tarihine kadar başvurular alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu ise okul müdürlüğünde 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacak.
İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.
Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.
Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmeli. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.
İOKBS BAŞVURU EKRANI (E-OKUL) İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU SÜRECİ İŞLEMLERİ
Başvuru işlemleri şu şekilde gerçekleştirilecek:
Öğrenci velisi, çocuğunun sınava katılma şartlarını taşıdığını kontrol edecek.
MEB’in resmi sitesi veya e-Okul sistemi üzerinden başvuru işlemi yapılacak.
Okul müdürlüğüne başvuru için gerekli belgeler teslim edilecek. (Maddi durumu gösteren beyanname ve ekleri gibi)
Okul müdürlüğü başvuruyu onayladıktan sonra, başvurunun tamamlandığına dair belge alınacak ve bu belge sınav bitimine kadar saklanacak.