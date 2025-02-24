Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İOKBS başvuruları nasıl yapılır? meb.gov.tr 2025 MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı

İOKBS başvuruları nasıl yapılır? meb.gov.tr 2025 MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı

12:4324/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bursluluk Sınavı başvuruları devam ediyor! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabiliyor. İOKBS başvuruları nasıl yapılır? 2025 MEB bursluluk sınavı başvuru ekranına nasıl giriş yapılır? İşte, MEB Bursluluk Sınavı başvuruları hakkında bilgiler...

Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavına ile ilgili detayları yayımladı. Peki, Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

2025 Bursluluk sınavı başvuruları 10 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları henüz sona ermedi, 3 Mart tarihine kadar başvurular alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu ise okul müdürlüğünde 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacak.


İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?


Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmeli. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.


İOKBS BAŞVURU EKRANI (E-OKUL) İÇİN TIKLAYINIZ





BAŞVURU SÜRECİ İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri şu şekilde gerçekleştirilecek:

Öğrenci velisi, çocuğunun sınava katılma şartlarını taşıdığını kontrol edecek.

MEB’in resmi sitesi veya e-Okul sistemi üzerinden başvuru işlemi yapılacak.

Okul müdürlüğüne başvuru için gerekli belgeler teslim edilecek. (Maddi durumu gösteren beyanname ve ekleri gibi)

Okul müdürlüğü başvuruyu onayladıktan sonra, başvurunun tamamlandığına dair belge alınacak ve bu belge sınav bitimine kadar saklanacak.





#bursluluk sınavı
#bursluluk sınavı başvurusu
#iokbs
#iokbs başvurusu
#meb.gov.tr

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Şubat 2025 Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... İstanbul'daki barajlarda son durum