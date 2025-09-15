Apple, yeni nesil akıllı telefonu iPhone 17’yi resmi olarak tanıttı. Daha geniş ekran tasarımı ve inceltilmiş çerçeveleriyle dikkat çeken iPhone 17, 256 GB başlangıç depolama seçeneğiyle geliyor. Siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak cihaz, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 60 ülkede ön siparişe açıldı. Peki, teknoloji severlerin merakla beklediği iPhone 17, hangi tarihte mağazalarda yerini alacak? iPhone 17 Türkiye’de ne kadar kaç liradan satışa sunulacak? İşte iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin özellikleri.

1 /9 Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 17’yi tanıttı. Daha geniş ekranı ve ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17, 3.149 mAh batarya, 6.6 inç OLED ekran, A19 Pro çip (3nm), 12GB RAM özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. 128 GB’tan başlayan depolama seçenekleriyle Siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renkte piyasaya sürülecek. iPhone 17, Türkiye’nin de dahil olduğu 60 ülkede ön sipariş toplamaya devam ediyor. Peki, iPhone 17 ne zaman satışa sunulacak?

2 /9 iPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? iPhone 17 Serisi, Türkiye'de 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren satılmaya başlayacak. Apple, yeni model için ön sipariş almaya devam ediyor.

3 /9 iPHONE 17 TÜRKİYE’DE NE KADARDAN SATIŞA SUNULACAK? iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları (KDV Dahil) Apple’ın resmi sitesinde açıklanan fiyatlar şu şekilde: iPhone 17 Pro: başlangıç fiyatı 107.999 TL, 119.999 TL başlangıç fiyatı olan Pro Max versiyonun 2 TB'lık seçeneği ise 168.999 TL'ye kadar çıkıyor. iPhone 17 Air (128GB): başlangıç fiyatı 97.999 TL, iPhone 17: başlangıç fiyatı 77.999 TL.

4 /9 iPHONE 17 SERİSİ ÖZELLİKLERİ NELER? Ortak Özellikler (Tüm iPhone 17 Serisi) - iOS 26 işletim sistemi ve “Liquid Glass” arayüzü - Apple Intelligence (AI) entegrasyonu: gerçek zamanlı çeviri, AI destekli fotoğraf düzenleme, kişiselleştirilmiş öneriler - 120Hz ProMotion OLED ekran (serinin tüm modellerinde mevcut) - Yeni renk seçenekleri (model bazında farklılık gösterebilir) - MagSafe aksesuar desteği ve kablosuz şarj - USB-C hızlı şarj: 35W hızlı şarj, 25W MagSafe kablosuz şarj

5 /9 iPhone 17 Air özellikleri neler? - Ultra ince tasarım: 5.5 mm kalınlık, 145 gram ağırlık - 6.6 inç OLED ekran, ProMotion, ince çerçeveler, %25 artırılmış parlaklık - A19 Pro çip (3nm), 12GB RAM (Pro modellerle aynı performans) - Kamera: Tek 48MP Fusion arka kamera, 24MP TrueDepth ön kamera - Batarya: 3.149 mAh (Silikon anot teknolojisi ile %15 enerji yoğunluğu artışı), tam gün kullanım - eSIM-only tasarım, fiziksel SIM kart yuvası yok - MagSafe batarya aksesuarı ile 40 saat video oynatma süresi

6 /9 iPhone 17 Pro özellikleri neler? - 6.3 inç OLED ProMotion ekran - Yarım alüminyum-yarım cam gövde, alüminyum tek parça tasarım, “seramik kalkan” ile dayanıklılık - Üçlü arka kamera sistemi: yeni yatay kamera adası, LiDAR sensörü ve flaş sağ tarafa taşındı - Renk seçenekleri: naber mavisi (sıvı metal efekti), turuncu, siyah, beyaz - A19 Pro çip (3nm) ve 12GB RAM - Kablosuz şarj ve MagSafe desteği

7 /9 iPhone 17 Pro Max Özellikleri - 6.9 inç OLED panel - 120Hz ProMotion desteği - Liquid Glass arayüzü + iOS 26 - Alüminyum + cam gövde - Titanyum çerçeveden vazgeçilmiş → daha hafif ve dayanıklı - Yatay kamera adası (3’lü lens sistemi) - Renkler: Naber mavisi, turuncu, siyah, beyaz - İşlemci & Performans: - A19 Pro çipi (3nm üretim süreci) - 12GB RAM

8 /9 - Apple Intelligence (AI) entegrasyonu - Daha verimli enerji tüketimi - 48MP ana sensör (geliştirilmiş düşük ışık performansı) - 48MP ultra geniş açı - 48MP telefoto (5x optik zoom) - LiDAR sensörü geliştirilmiş - 24MP TrueDepth ön kamera