İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Üniversite öğrencilerinin kamuda kısmi zamanlı çalışma fırsatı elde ettiği İŞKUR Gençlik Programı için 2025 başvuru dönemi yaklaşıyor. Devlet üniversiteleriyle yapılan protokol kapsamında yürütülen programda, kontenjan artışı bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.
Gençlerin iş deneyimi kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı yeniden başlıyor. 2025 yılı başvurularının kısa süre içinde başlaması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kontenjan artışıyla daha fazla öğrenciye istihdam imkânı sağlanacak.
KONTENJAN 150 BİN OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihleri, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak.
İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
2025-2026 eğitim öğretim döneminde de hem okulunu okumak hem de çalışmak isteyen öğrencilere fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvurusu https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden gerçekleşecek.
ŞARTLAR NELER?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)