“İSRAİL ANLAŞMAYA UYDUĞU SÜRECE PLANA BAĞLI KALACAĞIZ”





Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.



