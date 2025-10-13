Gazze’de tarihi anlar yaşanıyor. Mısır’daki müzakerelerin ardından varılan ateşkes anlaşması kapsamında esirler bugün serbest bırakılıyor. Hamas, 20 İsrailli rehineyi serbest bırakacağını duyururken, İsrail de 1966 Filistinli mahkumu serbest bırakmaya hazırlanıyor. İlk aşamada 7 rehinenin Kızılhaç’a teslim edildiği doğrulandı. İşte İsrail- Hamas rehine takasında yaşanan son gelişmeler...
Gazze'de rehine takası başladı!
Gazze’de ateşkes anlaşmasının en kritik maddesi uygulanmaya başladı. Rehine takası başladı. 7 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi.
İSRAİL ORDUSU 7 ESİRİ TESLİM ALDI
İsrail ordusunun 7 esiri teslim aldığı bildirildi.
1966 FİLİSTİNLİ ESİR OTOBÜSLERE BİNDİ
1966 Filistinli esir otobüslere bindirildi. Filistinli esirlerin Gazze’ye döndüğü belirtildi.
Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes ve esir takası kapsamında salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin ismi yayınlandı.
Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.
“İSRAİL ANLAŞMAYA UYDUĞU SÜRECE PLANA BAĞLI KALACAĞIZ”
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.
İLK ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİ
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.
İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.
Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.
"KIZILHAÇ ESİRLERİN TESLİM ALINACAĞI NOKTAYA GİDİYOR"
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, "Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze'nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç'a teslim edilecek." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, ilerleyen saatlerde ek esirlerin de Kızılhaç'a teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.
HAMAS SERBEST BIRAKACAĞI 20 İSRAİLLİ ESİRİN İSİM LİSTESİNİ AÇIKLADI
Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı.
Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.
İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.