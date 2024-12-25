İşsizlik maaşı 2025 yılı asgari ücret zammı sonrası güncellendi. 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret net 22 bin 104 TL oldu. İşsizlik parası alanlara ödenen işsizlik ücretinde de yüzde 30'luk artış gerçekleşti. En düşük 7.940,33 TL, en yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL olarak ödeniyordu. Yeni zam sonrası, İŞKUR üzerinden işsizlik ödeneği alan vatandaşlar, 2025’te işsizlik maaşı kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte İşsizlik maaşı 2025 güncel tutarları.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını açıkladı. Ocak 2025 asgari ücret zammıyla beraber gözler işsizlik maaşlarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sonrası yeni yıl asgari ücret zammı yüzde 30 arttı. Asgari ücretin belli olması ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşlarında da artış yaşandı. Peki 2025 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu? 7.940,33 TL olan işsizlik maaşı ne kadar oldu? 15.880,66 TL olan en yüksek işsizlik maaşı 2025’te ne kadar kaç TL oldu?
İşsizlik maaşı alanlar zamdan faydalanacak mı?
Evet, işsizlik maaşı alanlar da asgari ücret zammından dolaylı olarak faydalanabilirler. Milyonların heyecanla beklediği 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Gelişmelerle birlikte, işsizlik maaşı da asgari ücret zammı oranında arttı.
İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2025?
Asgari ücretin belirlenmesiyle işsizlik maaşı da netlik kazandı. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemez bu nedenle de asgari ücrete göre şekillenir. Peki, 2025 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 zamlı işsizlik maaşı tutarı.
En düşük işsizlik maaşı ne kadar kaç TL oldu?
En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.
En yüksek işsizlik maaşı ne kadar kaç TL oldu?
En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.
İşsizlik maaşı alma süresi nedir?
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İşsizlik maaşına başvuru nasıl yapılır?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İşsizlik maaşı nasıl ne zaman kesilir?
İşsizlik maaşı almakta iken;
İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
İşsizlik maaşı aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.