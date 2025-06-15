LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda yapılıyor. LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. LGS’ye giren öğrenciler İstanbul’daki lise taban puanlarını merak ediyor. Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi puanı kaç? İşte LGS tabun puanları ve İstanbul lise taban puanları tercih rehberi.
LGS sınavının sonuçları açıklandığında, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de tercih edeceği liselerin LGS taban puanları oluyor. Özellikle metropol şehirlerde yaşayan öğrenciler için İstanbul lise taban puanları büyük önem taşıyor. Geçmiş yılların taban puanları, öğrencilerin hedefledikleri liselere girme şanslarını değerlendirmelerinde kritik bir rol oynuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve saat 12.50'de sona erecek. İstanbul'daki liseleri tercih edecek öğrenciler ise İstanbul lise taban puanlarını merak ediyor.
LGS Taban Puanları Neyi İfade Eder?
LGS taban puanları, bir önceki yıl o okula yerleşen son öğrencinin puanıdır. Bu puanlar, her yıl okulun kontenjanına, sınava giren öğrenci sayısına ve genel sınav başarısına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, geçmiş yılların taban puanları bir rehber niteliği taşısa da, kesinlik arz etmez. Ancak yüzdelik dilimler, puanlara göre daha istikrarlı bir gösterge olabilir.
İstanbul'daki Nitelikli Liseler ve Taban Puanları
İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olması sebebiyle birçok nitelikli liseye ev sahipliği yapmaktadır. Bu liseler, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve iyi bir üniversiteye hazırlanmalarını sağlamak amacıyla tercih edilmektedir. İşte İstanbul'daki bazı öne çıkan lise türleri ve 2024 yılındaki (geçmiş yıl) taban puanlarından bazı örnekler:
Fen Liseleri: İstanbul'daki Fen Liseleri, genellikle en yüksek puanlarla öğrenci alan okullardır. Örneğin, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Çapa Fen Lisesi ve Validebağ Fen Lisesi gibi okullar, her yıl üst düzey başarı gösteren öğrencileri ağırlamaktadır. 2024 LGS'de İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin İngilizce bölümü 491,347 taban puana sahipken, Çapa Fen Lisesi 487,5714 taban puanla öğrenci almıştır.
Anadolu Liseleri: İstanbul'un köklü Anadolu liseleri de yüksek taban puanlarıyla dikkat çekmektedir. İstanbul Erkek Lisesi (500.0000), Galatasaray Lisesi (497,6804), Kabataş Erkek Lisesi (494,6321 - Almanca, 495,3605 - İngilizce), Cağaloğlu Anadolu Lisesi (489,9715), Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (489,1223 - Almanca) ve Kadıköy Anadolu Lisesi (482,9083) gibi okullar, her yıl binlerce öğrencinin hayallerini süslemektedir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: Son yıllarda popülaritesi artan ve özellikle sanayi ile işbirliği içinde olan bazı nitelikli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de yüksek taban puanlarına sahip olabilmektedir. Örneğin, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (492,0513) ve Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (475,0812) bu okullara örnek teşkil etmektedir.
İmam Hatip Liseleri: İstanbul'da nitelikli İmam Hatip Liseleri de bulunmaktadır. Özellikle fen ve sosyal bilimler programı uygulayan İmam Hatip Liseleri, yüksek puanlarla öğrenci alabilmektedir. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (482.5643) bu okullardan biridir.