Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: Son yıllarda popülaritesi artan ve özellikle sanayi ile işbirliği içinde olan bazı nitelikli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de yüksek taban puanlarına sahip olabilmektedir. Örneğin, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (492,0513) ve Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (475,0812) bu okullara örnek teşkil etmektedir.

İmam Hatip Liseleri: İstanbul'da nitelikli İmam Hatip Liseleri de bulunmaktadır. Özellikle fen ve sosyal bilimler programı uygulayan İmam Hatip Liseleri, yüksek puanlarla öğrenci alabilmektedir. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (482.5643) bu okullardan biridir.