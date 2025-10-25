81 ilde 500 bin konut projesiyle ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merak edilen noktaları açıkladı. İstanbul'da yapılacak kiralık konutlarla ilgili Bakan Kurum, "İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Peki, İstanbul konut kampanyasına kimler, nasıl başvurabilecek? 1+1 ve 2+1 daireler için ödeme planı nasıl olacak? İşte tüm detaylar.
TOKİ'nin geliştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak da bilinen, 500 bin sosyal konuttan oluşan "Ev Sahibi Türkiye" projesi, konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor.
İSTANBUL UYGUN FİYATLI KONUT KAMPANYASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir ilki daha başararak "çok önemli kiralık konut uygulamasını" başlattıklarını duyurdu. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak olan bu modelde, TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruluyor.
Proje çerçevesinde, İstanbul'da yapımı planlanan 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirlendi.
Kiralık Konutlar Rayicin Yarı Fiyatına Kiralanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konutların bölgedeki rayiç fiyatın yarı fiyatına kiralanacağını belirterek, "İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız" dedi. Fahiş kira sorununa karşı mücadelenin bu projenin dışında da süreceğini ekledi.
Kimler Faydalanacak ve Sözleşme Süresi Ne Olacak?
Kiralık sosyal konut projesinde belirlenen hedef kitleler ve uygulama detayları şöyle:
Hedef Kitleler: İşçi ve memurlar, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi aileler, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahipleri için özel kontenjanlar ayrılacak. Kontenjan detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak.
Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmeleri üç yılı kapsayacak.
Yeniden Kiralama: Sözleşme süresi sona erdiğinde, tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek.
Teminat: Konutların bakımı, yönetimi ve denetimi ise devlet teminatı altında olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık sosyal konut uygulamasının şimdiden hayırlı olmasını diledi.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
* İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
* İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.