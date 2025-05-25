İstanbul'daki 39 ilçe belediyesinin her biri, kendi nikah hizmetleri için farklı bir tarife belirler. Neredeyse tüm belediyelerde hafta içi nikahlar, hafta sonu nikahlara göre daha uygun fiyatlıdır. İstanbul'da nikah ücretleri ilçe ilçe değişiyor. Kadıköy'de 16 bin lirayı aşan fiyat, Esenler'de bin liraya kadar düşüyor. İşte ilçe ilçe İstanbul’da nikah kıydırma ücretleri.