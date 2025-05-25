Yaz mevsimi, evlilik hazırlıklarının ve düğünlerin en yoğun yaşandığı dönemdir. Güneşli günler, daha uzun akşamlar ve tatil atmosferi, çiftler için nikah ve düğün organizasyonlarını cazip hale getiriyor. İstanbul'da nikah ücretleri, hizmeti alacağınız ilçeye (belediyeye) göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. İşte Esenler, Ataşehir, Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi, Şişli, Sancaktepe evlendirme dairesi nikah kıydırma ücretleri.
İstanbul'daki 39 ilçe belediyesinin her biri, kendi nikah hizmetleri için farklı bir tarife belirler. Neredeyse tüm belediyelerde hafta içi nikahlar, hafta sonu nikahlara göre daha uygun fiyatlıdır. İstanbul'da nikah ücretleri ilçe ilçe değişiyor. Kadıköy'de 16 bin lirayı aşan fiyat, Esenler'de bin liraya kadar düşüyor. İşte ilçe ilçe İstanbul’da nikah kıydırma ücretleri.
KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi 5 bin 710, hafta sonu ise 8 bin 710 lira. Nikahı düğünü gerçekleştirdiğiniz yerde kıydırmak istiyorsanız da 16 bin 210 lira ödemeniz gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 5 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu talep ediliyor.
ESENLER BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi bin 10, hafta sonu ise bin 10 lira. Nikah işlemleri için gerekli evraklar nüfus cüzdanlarının aslı, sağlık raporu ve 3- 4'er adet vesikalık fotoğraf gerekiyor.
Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1– Nüfus cüzdanlarının aslı (son medeni hali işlenmiş, fotoğraflı, on yılı aşmamış ve çok yıpranmamış olmalı)
2- Evlilik için sağlık raporları (sağlık ocaklarından, toplum sağlığı merkezlerinden veya devlet hastanelerinden fotoğraflı, onaylı olmalı)
3– 4’er (dört) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde ve ön cepheden çekilmiş olmalı)
Nikah başvuruları Esenler Kültür Merkezi’nde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında yapılmaktadır.
Yukarıdaki belgeleri hazırlayan çiftler oturduğu yer (Esenler) Evlendirme Memurluğu’na birlikte başvuracaklardır.
ATAŞEHİR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi 2 bin 462, hafta sonu ise 6 bin 602 lira. Eğer başka ilçede oturuyorsanız 6 bin 62 lira, Anadolu Yakası'nda ise 6 bin 782 lira ödemeniz gerekiyor. Müracaat için ise aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotoğrafları ve 5 adet vesikalık fotoğraf gerekiyor.
BEYOĞLU BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi 2 bin 510, hafta sonu ise 3 bin 510 lira. Nikah memuru düğün salonunuza gelsin istiyorsanız 6 bin 10 lira gibi bir ücret isteniyor. Müracaat için aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri ve 3 er adet son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf gerekiyor.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi 4 bin + bin 10 lira cüzdan bedeli, hafta sonu ise 5 bin+ bin 10 lira cüzdan bedeli. Başvuru için 5 adet renkli vesikalık fotoğraf, aile hekiminden veya sağlık kuruluşundan çiften evlenmelerine mani bir durumun olmadığını gösterir sağlık raporu ve çiftlerin son medeni hali işlenmiş güncel kimlikleri gerekiyor.
BAĞCILAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi bin 500, hafta sonu ise 2 bin 100 lira. Hafta sonu ilçe dışı 3 bin lirayken hafta içi bu fiyat bin 500'ü buluyor. Nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve 4 adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılabiliyor.
ESENYURT BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi 2 bin 10, hafta sonu ise 3 bin 360 lira. Nikah işlemleri için gerekli evraklar ise limlik asılları ve fotokopileri, aile hekiminden onaylı evlendirme yönetmeliğine uygun sağlık raporları ve 5'er adet vesikalık fotoğraftan oluşuyor.
SULTANGAZİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi 2 bin 10, hafta sonu ise 3 bin 510 lira. Müracaat için nüfus cüzdanlarının asılları, 3'er adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi 3 bin 510, hafta sonu ise 5 bin 510 lira. Başvuru için nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi, 6'şar adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.
SANCAKTEPE BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ NİKAH ÜCRETİ
Hafta içi 2 bin 500, hafta sonu ise 5000 lira. Başvuru için ise sağlık raporu, 4 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı gerekiyor.