İstanbul, trafik sıkışıklığının yoğun olduğu büyük şehirler arasında üst sıralarda yer alıyor. Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini ile ilgili yapılan çalışmada, İstanbul'da 2024 yılında 97 bin 354 kaza kayıtlara geçti. Bu kazalar ise yıllık 105 saatlik zaman kaybına yol açtı. Peki, İstanbul'da trafik hangi saatlerde daha yoğun? Trafik en çok hangi ilçede gerçekleşiyor?

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KAZALARIN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLER HANGİLERİ? İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin dikkat çeken araştırmasına göre, megakentte trafik kazaları özellikle sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 saatleri arasında yoğunlaşıyor. Bu saatler, işe gidiş ve dönüş saatleriyle birebir örtüşüyor. Ana arterlerde yaşanan bu kazalar, İstanbul trafiğini neredeyse durma noktasına getiriyor.







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YILDA KAÇ SAATİMİZ TRAFİKTE GEÇİYOR? 2024 yılında İstanbul'da tam 97 bin 354 trafik kazası kayıtlara geçti. Yapay zeka destekli modelleme ile yapılan analiz, her sürücünün yılda ortalama 105 saatini trafikte kaybettiğini ortaya koydu. Bu süre, haftada yaklaşık 2 saatlik bir mesainin yolda heba olması anlamına geliyor.





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EN ÇOK KAZA NEREDE YAŞANIYOR? 2013-2021 yılları arasında İstanbul’da yaşanan 147 binden fazla kazanın en çok görüldüğü ilçe Zeytinburnu oldu. Özellikle 2018 ve 2021 yıllarında kaza oranlarında ciddi artışlar gözlemlendi. En sık yaşanan kazalar ise iki araçlı çarpışmalar.





4 /6 CUMA GÜNLERİ TRAFİK DAHA TEHLİKELİ Mİ? İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Korkmaz'ın, doktora tezi olarak hazırladığı Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini'ne ilişkin çalışmasınnda elde ettiği veriler, kazaların en çok cuma günleri gerçekleştiğini gösteriyor. Otomobillerin en fazla karıştığı kazaları, motosiklet ve kamyonet kazaları takip ediyor. Haftanın son iş günü, trafik açısından en riskli gün olarak öne çıkıyor.



5 /6 DALGINLIK, KÜÇÜK KAZALAR VE BÜYÜK SIKIŞIKLIKLAR Düşük hızda seyreden trafikte dalgınlık daha fazla kazaya yol açıyor. Uzmanlara göre sürücüler, uzun süre direksiyon başında kalınca dikkat kaybı yaşıyor ve bu da küçük kazalara neden oluyor. Küçük çaplı kazalar bile trafik akışını ciddi oranda etkiliyor.

