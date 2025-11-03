Gazze'de Ateşkes anlaşması imzalandı. Garantör ülkelerden biri olan Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazırlanıyor. Güvenlik kaynakları Gazze'de bulundurulacak Türk askerinin rolünü anlattı. Kaynaklar, arama kurtarma istihkam askerlerinden oluşan birlik gönderilmesinin düşünüldüğünü belirtti.









Muharip birlik gönderilmesinin planlanmadığı ifade edildi. Güvenlik kaynakları Gazze'ye uluslararası güç gönderilmesi ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü de aktardı. 'Bu hafta içinde netleşmesini bekliyoruz.' diyen kaynaklar "Arama kurtarma birlikleri, istihkam birlikleri göndermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Kaynaklar ayrıca Lübnan örneğini de gösterdi ve muhalif olmayan birliklerle gidilebileceğinin altı çizildi.

Güvenlik kısmının ise Mısır, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelere verilmesinin muhtemel olduğu kaydedildi. Gözlemci olarak birkaç üst rütbeli subay da göndereceğiz açıklamasında bulunuldu.