Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Türkiye öncülüğünde düzenlenecek zirvede Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Gazze'deki insani tablo, ateşkesin geleceği ve bölgesel dayanışma ele alınacak. Peki, Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? İşte konuya ilişkin bilgiler.
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi?
Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçte Türk askerinin rolü netleşiyor. Güvenlik kaynakları görevin arama kurtarma ve istihkam birlikleri ile sınırlı olacağını aktardı.
Gazze'de Ateşkes anlaşması imzalandı. Garantör ülkelerden biri olan Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazırlanıyor. Güvenlik kaynakları Gazze'de bulundurulacak Türk askerinin rolünü anlattı. Kaynaklar, arama kurtarma istihkam askerlerinden oluşan birlik gönderilmesinin düşünüldüğünü belirtti.
Muharip birlik gönderilmesinin planlanmadığı ifade edildi. Güvenlik kaynakları Gazze'ye uluslararası güç gönderilmesi ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü de aktardı. 'Bu hafta içinde netleşmesini bekliyoruz.' diyen kaynaklar "Arama kurtarma birlikleri, istihkam birlikleri göndermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Kaynaklar ayrıca Lübnan örneğini de gösterdi ve muhalif olmayan birliklerle gidilebileceğinin altı çizildi.
Güvenlik kısmının ise Mısır, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelere verilmesinin muhtemel olduğu kaydedildi. Gözlemci olarak birkaç üst rütbeli subay da göndereceğiz açıklamasında bulunuldu.
İstanbul'da kritik zirve
Kritik başlıklar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek Gazze zirvesinde ele alınacak.
Zirve, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen ülkelerin katılımıyla yapılacak.
Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının toplantıya katılması öngörülüyor.
Bakan Fidan'ın, soykırımcı İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler öne sürdüğüne dikkat çekmesi bekleniyor.
Soykırımcı İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiği vurgulanacak. Kalıcı barış için Müslüman ülkelerin eş güdüm içerisinde hareket etmesine yönelik adımlar masada olacak.
İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılması masada olacak
Fidan'ın vurgulayacağı bir diğer önemli başlık ise Gazze'ye gönderilen insani yardım miktarı. Yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunun altı çizilecek.
Soykırımcı İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiği bir kez daha ifade edilecek.
Toplantının gündem başlıkları arasında Gazze'nin güvenliği ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesi de var. Bu kapsamda, yapılacak düzenlemeler değerlendirilecek.
Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinilecek.