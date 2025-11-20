İzmir'de bugün de planlı su kesintileri yaşanacak. İZSU tarafından açıklanan yeni program ile vatandaşlar da suların hangi bölgelerde ve saatlerde kesileceğini sorgulamaya başladı. İZSU'nun resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre, bugün Urla, Seferihisar ve Bergama ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintileri uygulanacak. Peki İzmir’de hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?